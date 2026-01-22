Hay amnistía y Estudiantes podrá contar con los jugadores que habían sido suspendidos tras el pasillo

La suspensión de los futbolistas de Estudiantes de La Plata de cara al Torneo Apertura 2026, originada tras el polémico "pasillo" a Rosario Central el año pasado, quedó finalmente sin efecto este mediodía. El Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) resolvió dictar una "amnistía de carácter general para todas las sanciones de 2025 pendientes de cumplimiento al día de la fecha".

A través de un comunicado dirigido a los clubes, y con el aval de los titulares del tribunal, el escribano Fernando Mitjans y el Dr. Sergio Fernández, se informó la implementación de esta medida dispuesta por el Consejo Directivo. La amnistía alcanza a jugadores, jugadoras y miembros de cuerpos técnicos de todas las categorías, conforme a lo publicado en el Boletín Oficial N.º 6818 y en concordancia con el artículo 65 del Código Disciplinario.

Los jugadores del "Pincha" beneficiados por la medida son los once que participaron en el pasillo durante la salida de Rosario Central en el Gigante de Arroyito. Cabe recordar que aquel episodio ocurrió luego de que la AFA le concediera al conjunto canalla un trofeo por haber finalizado en el primer puesto de la tabla anual de la Liga Profesional.

Gracias a esta resolución, el director técnico Eduardo Domínguez podrá contar para el inicio del certamen con Fernando Muslera, Santiago Núñez, Tiago Palacios, Facundo Farías, Leandro González Pírez, Edwuin Cetré, Ezequiel Piovi, Cristian Medina y Mikel Amondarain.

No obstante, dentro del plantel existen situaciones particulares: Román Gómez aún acarrea una sanción diferente que le impide ser tenido en cuenta, mientras que Santiago Arzamendia continúa en proceso de recuperación tras la grave lesión sufrida en el cierre del torneo pasado, donde el conjunto platense logró una nueva coronación.

En los fundamentos del fallo, el sexto considerando del Boletín destaca que el Código Disciplinario contempla la posibilidad de dar por cumplidas sanciones de manera general mediante resoluciones fundadas de órganos estatutarios. Esta facultad permite la "instrumentación operativa" de las decisiones del Consejo Directivo para agilizar el comienzo de la nueva temporada.

De esta manera, la resolución implica dar por concluidas todas las penas alcanzadas por la amnistía para todas las competencias organizadas por la AFA, incluyendo la Copa Argentina y demás certámenes bajo su órbita, a partir de su publicación oficial.