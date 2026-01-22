Hay amnistía y Estudiantes podrá contar con los jugadores que habían sido suspendidos tras el pasillo

Hay amnistía y Estudiantes podrá contar con los jugadores que habían sido suspendidos
Hay amnistía y Estudiantes podrá contar con los jugadores que habían sido suspendidos
VIDEO.- Basura, olor nauseabundo y contaminación: el abandono del camino negro que atraviesa la Reserva de Punta Lara
Secuestran más de un centenar de motos en La Plata por distintas irregularidades y alcoholemia positiva
Los judiciales aceptaron "en disconformidad" la propuesta de aumento salarial de la Provincia
Milei habló de la apertura comercial, de China y tuvo una dura frase contra Lula
Cruzadas solidarias en La Plata por los brigadistas que combaten los incendios en la Patagonia: ¿cómo ayudar?
Todas las nominaciones a los Premios Oscar 2026: qué pasó con la película argentina "Belén"
"Es importante para toda la Ciudad": los Leones entrenan en Universitario y mañana partido con entrada gratuita
Una motociclista resultó herida tras un choque con un auto en Ruta 2
FOTOS Y VIDEO. Vecinos de Arturo Seguí despidieron a su histórico almacén de barrio
El freno a la causa que apuntaba a la AFA por la mansión de Pilar
Capturan al presunto asesino de Gonzalo Prado: el joven que murió tras quedar en medio de una balacera en Villa Elvira
Milei participó de la firma de la creación del Consejo de la Paz que impulsa Trump
Denuncian corte de luz en un barrio a pasos del Centro en una jornada que promete ser calurosa
La Plata, Berisso y Ensenada: buscan jóvenes con vocación periodística
SOS por la inseguridad: comerciantes le hacen frente a los robos
Un informe arrojó que Argentina tiene los salarios pretendidos más altos de la Región: US$ 1.250
Intriga y nervios en la política de la provincia: peritan los teléfonos de los exempleados del Senado bonaerense
Demandaron a Laurita Fernández por una cifra millonaria: disputa legal tras un reclamo vinculado a su actividad profesional
VIDEO. Así, en segundos, motochorros asaltaron a playeros y clientes en una estación de servicio
Otra jornada con cortes de agua y derroche por pérdidas en las veredas
A 10 años de la última comentarista en el fútbol argentino, hay continuidad en el legado de Viviana Vila
Jueves a puro sol, para pileta y con máxima de 31º: cómo sigue el tiempo en La Plata
VIDEO. Milei en Davos: una firme defensa de las reformas y el capitalismo
Pedí hoy la tarjeta del Súper Cartonazo, gratis con EL DIA: pozo de $2.000.000
Luis Caputo tuvo un breve contacto con la jefe del FMI, que elogió la acumulación de reservas
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El Tribunal de Disciplina de la AFA dictó la "amnistía de carácter general" y ahora Domínguez podrá contar con todo el arsenal de jugadores para el comienzo del Torneo Apertura
Escuchar esta nota
La suspensión de los futbolistas de Estudiantes de La Plata de cara al Torneo Apertura 2026, originada tras el polémico "pasillo" a Rosario Central el año pasado, quedó finalmente sin efecto este mediodía. El Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) resolvió dictar una "amnistía de carácter general para todas las sanciones de 2025 pendientes de cumplimiento al día de la fecha".
A través de un comunicado dirigido a los clubes, y con el aval de los titulares del tribunal, el escribano Fernando Mitjans y el Dr. Sergio Fernández, se informó la implementación de esta medida dispuesta por el Consejo Directivo. La amnistía alcanza a jugadores, jugadoras y miembros de cuerpos técnicos de todas las categorías, conforme a lo publicado en el Boletín Oficial N.º 6818 y en concordancia con el artículo 65 del Código Disciplinario.
Los jugadores del "Pincha" beneficiados por la medida son los once que participaron en el pasillo durante la salida de Rosario Central en el Gigante de Arroyito. Cabe recordar que aquel episodio ocurrió luego de que la AFA le concediera al conjunto canalla un trofeo por haber finalizado en el primer puesto de la tabla anual de la Liga Profesional.
Gracias a esta resolución, el director técnico Eduardo Domínguez podrá contar para el inicio del certamen con Fernando Muslera, Santiago Núñez, Tiago Palacios, Facundo Farías, Leandro González Pírez, Edwuin Cetré, Ezequiel Piovi, Cristian Medina y Mikel Amondarain.
No obstante, dentro del plantel existen situaciones particulares: Román Gómez aún acarrea una sanción diferente que le impide ser tenido en cuenta, mientras que Santiago Arzamendia continúa en proceso de recuperación tras la grave lesión sufrida en el cierre del torneo pasado, donde el conjunto platense logró una nueva coronación.
En los fundamentos del fallo, el sexto considerando del Boletín destaca que el Código Disciplinario contempla la posibilidad de dar por cumplidas sanciones de manera general mediante resoluciones fundadas de órganos estatutarios. Esta facultad permite la "instrumentación operativa" de las decisiones del Consejo Directivo para agilizar el comienzo de la nueva temporada.
LE PUEDE INTERESAR
"Es importante para toda la Ciudad": los Leones entrenan en Universitario y mañana partido con entrada gratuita
De esta manera, la resolución implica dar por concluidas todas las penas alcanzadas por la amnistía para todas las competencias organizadas por la AFA, incluyendo la Copa Argentina y demás certámenes bajo su órbita, a partir de su publicación oficial.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí