Es un artesano de Berisso, hace 20 años que vive entre El Hoyo y Epuyén y perdió todo en el incendio

22 de Enero de 2026 | 12:38

El drama de los incendios que golpean a la Patagonia tiene rostro y voz en el testimonio de Javier Penda, un artesano oriundo de Berisso que desde hace 20 años vive junto a su familia en la zona comprendida entre El Hoyo y Epuyén. En diálogo con FM La Redonda, relató en primera persona el impacto devastador del fuego que arrasó con su hogar y su forma de vida.

Penda, artesano desde los 7 u 8 años, vive en el kilómetro 1885 de la Ruta 40, frente al arroyo Walter, en el paraje El Pedregoso y tiene hijos, una de 14 y otro 19 años. Desde el sábado 10 a la mañana atraviesa una situación límite. “Fue una pérdida total. Se nos quemó la casa, el piso de artesanía, las huertas, los invernáculos, todo el jardín. Teníamos frutales, incluso una parra de Berisso de la Fiesta del Vino, con 18 años. Una picardía”, expresó con dolor.

Según contó, los focos ígneos continúan activos y la situación sigue siendo crítica. El fuego se reaviva constantemente y los recursos para combatirlo resultan insuficientes. “Los medios hidrantes son escasos para la magnitud del incendio y muchas zonas son de difícil acceso”, explicó, al describir un escenario que definió como “zona de desastre”.

La tragedia también impacta de lleno en su salud. Tras perder su casa, Pendas se encuentra buscando un lugar donde reubicarse mientras enfrenta las consecuencias físicas y emocionales del desastre. “El estrés, la mala alimentación y la incertidumbre de no saber cuándo se va a apagar todo me provocaron cólicos renales”, relató.

Más allá de la emergencia inmediata, manifestó una profunda preocupación por el daño ambiental y la recuperación del ecosistema. “No va a quedar nada para volver a ver la flora nativa. Todo se va a llenar de pino y mosqueta”, advirtió, al señalar que la reconstrucción natural llevará décadas y que muchas especies podrían perderse para siempre.

Pese a todo, Javier asegura que su intención es volver a empezar. En ese camino, pidió colaboración a quienes puedan ayudar, a través de su alias Javier.164.nada.mp, y fue crítico con la respuesta estatal. “No puede ser que la gente no tenga agua. No hay un buen sistema de bombeo. El gobierno tendría que intervenir y defender algo que no vamos a volver a ver si no se pone fin a todo esto”, cerró.

 

