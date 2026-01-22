Hay amnistía y Estudiantes podrá contar con los jugadores que habían sido suspendidos tras el pasillo
Hay amnistía y Estudiantes podrá contar con los jugadores que habían sido suspendidos tras el pasillo
VIDEO.- Basura, olor nauseabundo y contaminación: el abandono del camino negro que atraviesa la Reserva de Punta Lara
Secuestran más de un centenar de motos en La Plata por distintas irregularidades y alcoholemia positiva
Los judiciales aceptaron "en disconformidad" la propuesta de aumento salarial de la Provincia
Milei habló de la apertura comercial, de China y tuvo una dura frase contra Lula
Cruzadas solidarias en La Plata por los brigadistas que combaten los incendios en la Patagonia: ¿cómo ayudar?
Es un artesano de Berisso, hace 20 años que vive entre El Hoyo y Epuyén y perdió todo en el incendio
Todas las nominaciones a los Premios Oscar 2026: qué pasó con la película argentina "Belén"
"Es importante para toda la Ciudad": los Leones entrenan en Universitario y mañana partido con entrada gratuita
Una motociclista resultó herida tras un choque con un auto en Ruta 2
FOTOS Y VIDEO. Vecinos de Arturo Seguí despidieron a su histórico almacén de barrio
El freno a la causa que apuntaba a la AFA por la mansión de Pilar
Capturan al presunto asesino de Gonzalo Prado: el joven que murió tras quedar en medio de una balacera en Villa Elvira
Milei participó de la firma de la creación del Consejo de la Paz que impulsa Trump
Denuncian corte de luz en un barrio a pasos del Centro en una jornada que promete ser calurosa
La Plata, Berisso y Ensenada: buscan jóvenes con vocación periodística
SOS por la inseguridad: comerciantes le hacen frente a los robos
Un informe arrojó que Argentina tiene los salarios pretendidos más altos de la Región: US$ 1.250
Intriga y nervios en la política de la provincia: peritan los teléfonos de los exempleados del Senado bonaerense
Demandaron a Laurita Fernández por una cifra millonaria: disputa legal tras un reclamo vinculado a su actividad profesional
VIDEO. Así, en segundos, motochorros asaltaron a playeros y clientes en una estación de servicio
Otra jornada con cortes de agua y derroche por pérdidas en las veredas
A 10 años de la última comentarista en el fútbol argentino, hay continuidad en el legado de Viviana Vila
Jueves a puro sol, para pileta y con máxima de 31º: cómo sigue el tiempo en La Plata
VIDEO. Milei en Davos: una firme defensa de las reformas y el capitalismo
Pedí hoy la tarjeta del Súper Cartonazo, gratis con EL DIA: pozo de $2.000.000
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
El drama de los incendios que golpean a la Patagonia tiene rostro y voz en el testimonio de Javier Penda, un artesano oriundo de Berisso que desde hace 20 años vive junto a su familia en la zona comprendida entre El Hoyo y Epuyén. En diálogo con FM La Redonda, relató en primera persona el impacto devastador del fuego que arrasó con su hogar y su forma de vida.
Penda, artesano desde los 7 u 8 años, vive en el kilómetro 1885 de la Ruta 40, frente al arroyo Walter, en el paraje El Pedregoso y tiene hijos, una de 14 y otro 19 años. Desde el sábado 10 a la mañana atraviesa una situación límite. “Fue una pérdida total. Se nos quemó la casa, el piso de artesanía, las huertas, los invernáculos, todo el jardín. Teníamos frutales, incluso una parra de Berisso de la Fiesta del Vino, con 18 años. Una picardía”, expresó con dolor.
Según contó, los focos ígneos continúan activos y la situación sigue siendo crítica. El fuego se reaviva constantemente y los recursos para combatirlo resultan insuficientes. “Los medios hidrantes son escasos para la magnitud del incendio y muchas zonas son de difícil acceso”, explicó, al describir un escenario que definió como “zona de desastre”.
La tragedia también impacta de lleno en su salud. Tras perder su casa, Pendas se encuentra buscando un lugar donde reubicarse mientras enfrenta las consecuencias físicas y emocionales del desastre. “El estrés, la mala alimentación y la incertidumbre de no saber cuándo se va a apagar todo me provocaron cólicos renales”, relató.
Más allá de la emergencia inmediata, manifestó una profunda preocupación por el daño ambiental y la recuperación del ecosistema. “No va a quedar nada para volver a ver la flora nativa. Todo se va a llenar de pino y mosqueta”, advirtió, al señalar que la reconstrucción natural llevará décadas y que muchas especies podrían perderse para siempre.
LE PUEDE INTERESAR
Secuestran más de un centenar de motos en La Plata por distintas irregularidades y alcoholemia positiva
Pese a todo, Javier asegura que su intención es volver a empezar. En ese camino, pidió colaboración a quienes puedan ayudar, a través de su alias “Javier.164.nada.mp”, y fue crítico con la respuesta estatal. “No puede ser que la gente no tenga agua. No hay un buen sistema de bombeo. El gobierno tendría que intervenir y defender algo que no vamos a volver a ver si no se pone fin a todo esto”, cerró.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí