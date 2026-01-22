Hay amnistía y Estudiantes podrá contar con los jugadores que habían sido suspendidos tras el pasillo
El embajador argentino en Francia pidió que corrijan un mapa que mostraba a las Islas Malvinas como británicas
Fue al participar de una exposición acerca de los vínculos comerciales entre ambos países
El embajador argentino en Francia, Ian Sielecki, participó de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea francesa y, al notar que el mapa que se proyectaba detrás suyo mostraba a las Islas Malvinas como británicas, exigió que lo corrijan porque pertenecen al Estado argentino.
El funcionario aseguró que continuar con su disertación sin solicitar la modificación de ese detalle no menor "sería como legitimar una situación que constituye una vulneración, una agresión a la soberanía y a la dignidad” de la Argentina. “Sobre todo sería una violación flagrante del derecho internacional", agregó.
"Acabo de notar que estoy sentado frente a un mapa que muestra a las Islas Malvinas como si fueran parte del Reino Unido. Esto supone un gran problema en distintos niveles, incluso jurídicos, porque no puedo, como representante del Estado argentino, hablar libremente ante ese mapa", señaló.
El embajador argentino en Francia, Ian Sielecki, frenó su exposición en la Asamblea Nacional francesa. Se negó a hablar hasta que se corrigiera un mapa detrás suyo que mostraba las Islas Malvinas con las siglas "R-U" (Reino Unido). Así de defiende nuestra soberanía. pic.twitter.com/qjc28j2IGb— David Correa (@davidcorreatv) January 22, 2026
Al solicitar la corrección en la imagen, la distinción donde declaraba que las Islas Malvinas formaban parte del Reino Unido, fue escondida detrás de un papel amarillo adhesivo y, de esa forma, continuó con la exposición acerca de las relaciones comerciales entre Argentina y Francia.
Sielecki tiene 34 años, es politólogo, diplomático y se desempeña como embajador de Argentina en Francia y ante el Principado de Mónaco. Se graduó en Ciencias Políticas por el Instituto de Estudios Políticos de París (Sciences Po) con una maestría de la Universidad de Cambridge.
Tiene una relación cercana con el entorno del presidente francés Emmanuel Macron, con quien colaboró en su campaña de 2017. También trabajó en los discursos del expresidente Mauricio Macri y el ex canciller Jorge Faurie.
