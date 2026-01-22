"A mi hermano le cortaron la pierna despierto, le arruinaron la vida": el drama familiar detrás del brutal caso en La Plata
El presidente Javier Milei defendió el esquema de bandas cambiarias y brindó algunas pistas sobre cuándo llegará la hora de eliminarlas.
Milei dijo que “el tipo de cambio dentro de la banda es libre” y dijo cuál es la condición que su Gobierno considera central para avanzar en la liberación de las bandas del dólar.
Según señaló, ese paso se dará una vez que el Banco Central haya terminado de “limpiar el sobrante monetario” de la economía, un proceso que el Ejecutivo considera central para evitar presiones inflacionarias y episodios de inestabilidad.
Sostuvo que “ese momento llegará cuando hayamos terminado de limpiar el sobrante monetario”, en una entrevista con la agencia Bloomberg.
Definió así la estrategia oficial orientada a reducir la cantidad de pesos en circulación y consolidar el equilibrio macroeconómico.
Milei defendió la apertura económica y cuestionó con los argumentos proteccionistas, al asegurar que encarecer bienes para “cuidar empleos” perjudica al conjunto de la sociedad.
Dijo que permitir el ingreso de productos más baratos “no destruye trabajo sino que lo reordena hacia sectores más productivos”.
“Cuando usted abre la economía, algunos productos bajan de precio. Puede perderse empleo en un sector, pero ese ahorro se gasta en otro y genera trabajo donde la gente realmente lo demanda”, dijo Milei.
Y en línea con lo manifestado en el Foro de Davos, dijo que el comercio genera rendimientos crecientes, bienestar y riqueza, y remarcó que los países más abiertos son los más prósperos.
“Argentina hoy es uno de los países más cerrados del mundo. Tenemos mucho por recorrer”, explicó.
