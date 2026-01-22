Renunció Paul Starc, titular de la Unidad de Información Financiera: quien lo reemplazará

El Gobierno anunció hoy que el titular de la UIF Paul Starc presentó su renuncia al cargo por motivos personales y que Ernesto Gaspari asumirá en su lugar.

Gaspari es un funcionario con perfil técnico que se desempeñó anteriormente como secretario de Coordinación y Planificación Exterior en el Ministerio de Relaciones Exteriores, informó el Gobierno en un comunicado.

La llegada de Gaspari apunta a consolidar una “gestión técnica y profesional” al frente de la unidad antilavado.

Según el comunicado oficial, el nuevo titular cuenta con una sólida trayectoria tanto en la gestión pública como privada, especializándose en finanzas y administración.

Los objetivos trazados para esta nueva etapa incluyen “fortalecer los mecanismos de prevención y control;

optimizar el uso de la información financiera y profundizar la cooperación con organismos nacionales e internacionales”.

Desde la cartera de Justicia destacaron que el funcionario saliente desempeñó sus tareas con “profesionalismo” que contribuyeron a la adecuación del sistema a los estándares internacionales.

Asimismo, se confirmó que Starc no abandonará la administración pública: continuará con nuevas responsabilidades vinculadas a la gestión y el desarrollo financiero.