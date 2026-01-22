Renunció Paul Starc, titular de la Unidad de Información Financiera: quien lo reemplazará

"A mi hermano le cortaron la pierna despierto, le arruinaron la vida": el drama familiar detrás del brutal caso en La Plata
"A mi hermano le cortaron la pierna despierto, le arruinaron la vida": el drama familiar detrás del brutal caso en La Plata
El Gobierno anunció hoy que el titular de la UIF Paul Starc presentó su renuncia al cargo por motivos personales y que Ernesto Gaspari asumirá en su lugar.
Gaspari es un funcionario con perfil técnico que se desempeñó anteriormente como secretario de Coordinación y Planificación Exterior en el Ministerio de Relaciones Exteriores, informó el Gobierno en un comunicado.
La llegada de Gaspari apunta a consolidar una “gestión técnica y profesional” al frente de la unidad antilavado.
Según el comunicado oficial, el nuevo titular cuenta con una sólida trayectoria tanto en la gestión pública como privada, especializándose en finanzas y administración.
Los objetivos trazados para esta nueva etapa incluyen “fortalecer los mecanismos de prevención y control;
optimizar el uso de la información financiera y profundizar la cooperación con organismos nacionales e internacionales”.
Desde la cartera de Justicia destacaron que el funcionario saliente desempeñó sus tareas con “profesionalismo” que contribuyeron a la adecuación del sistema a los estándares internacionales.
Asimismo, se confirmó que Starc no abandonará la administración pública: continuará con nuevas responsabilidades vinculadas a la gestión y el desarrollo financiero.
