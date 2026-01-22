Un investigador platense participó del estudio que halló la evidencia más antigua del mundo sobre la sífilis

Susto en La Plata: los jugadores de la selección de hockey protagonizaron un vuelco
En un estudio publicado hoy en la revista Science, un equipo internacional de investigadores, del que formó parte un experto del CONICET La Plata, dio a conocer el hallazgo de la evidencia más temprana registrada a nivel global de una infección por Treponema pallidum, un patógeno responsable de un conjunto de enfermedades infecciosas que aun hoy afectan a millones de personas en el mundo, como la sífilis, la pinta, el pián y el bejel. El descubrimiento se realizó luego del análisis de restos óseos encontrados en el sitio arqueológico Tequendama I, en la sabana de Bogotá, Colombia, y datados en 5.500 años de antigüedad, y aporta claves inéditas sobre la evolución temprana de las bacterias de la familia Treponema y su vínculo con las sociedades americanas precolombinas.
El hallazgo se dio en el marco de un estudio de paleogenómica, disciplina que se aboca a la identificación y análisis de ADN antiguo para la reconstrucción de la historia genética de sociedades tempranas y su dinámica de poblamiento. "Desde hace años venimos trabajando en la sabana de Bogotá, una región muy rica en cuanto a la preservación de material arqueológico y, fundamentalmente, de restos óseos que datan de momentos muy tempranos, hasta 10 mil años de antigüedad", cuenta el investigador del CONICET Miguel E. Delgado, quien se desempeña en la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional de La Plata (FCNyM, UNLP) y fue uno de los responsables del descubrimiento junto a colegas de Estados Unidos y Suiza.
"Durante una de las campañas, extrajimos unas muestras para su análisis paleogenómico y encontramos que uno de los cortes, un fragmento de la tibia de un individuo masculino adulto joven, albergaba una especie de herida o cavidad que, en principio, podía ser evidencia de la acción de un patógeno", apunta Delgado. El análisis detallado permitió confirmar la sospecha y concluir que se trataba de una infección bacteriana causada por T. pallidum. "Hay muy pocos hallazgos de este patógeno en restos antiguos. Recientemente se publicaron genomas de Brasil, que datan de 2 mil años atrás. Nuestros resultados retroceden tres mil años más y nos ubican en el Holoceno medio, hace alrededor de 5.500 años, con lo cual es la evidencia más antigua del mundo", subraya el investigador.
La reconstrucción del ADN bacteriano permitió compararlo con otros genomas de referencia actuales asociados a infecciones con sífilis, pinta, pián y bejel y determinar que se trata de una cepa ancestral de T. pallidum hasta ahora desconocida, muy cercana y de virulencia, o capacidad de infección, similar a las que producen estas enfermedades en el presente.
"Hay varias hipótesis acerca del origen y el modo de dispersión de estas enfermedades –dice Delgado–. Algunos sostienen que la sífilis ya estaba en Europa antes de la llegada de Cristobal Colón a América; otros, que los españoles se infectaron aquí, y luego llevaron y dispersaron la enfermedad por el territorio europeo. Lo que estamos dejando en evidencia con nuestro hallazgo es que la sífilis y las demás enfermedades asociadas probablemente sean endémicas de América o, al menos, ya estaban en nuestro continente mucho antes de la venida de los europeos".
Delgado destaca que, además de su relevancia histórica, el descubrimiento tiene importantes implicancias en la salud pública contemporánea: "Estas enfermedades todavía persisten, y demostramos que las cepas que las producen en la actualidad están estrechamente ligadas con T. pallidum. Son las mismas enfermedades evolucionando en el tiempo. Aun hoy tienen una alta prevalencia en la población, por lo que entendemos que comprender su dinámica evolutiva es muy importante porque permite ver cómo se desarrollaron y cómo, posiblemente, se pueden tratar".
