Luis Caputo tuvo un breve contacto con la jefe del FMI, que elogió la acumulación de reservas

La jefe del FMI, Kristalina Georgieva, destacó ayer la “fuerte performance de la economía argentina” y ponderó el “progreso en la acumulación de reservas”, tras un breve encuentro con el ministro de Economía, Luis Caputo en el marco de Foro de Davos.
Ambos mantuvieron una conversación y luego la titular del Fondo Monetario posteó sus comentarios positivos sobre la Argentina. “Fue genial el breve intercambio con Luis Caputo en Davos. Aprecio la fuerte performance de la economía argentina y el progreso en la acumulación de reservas”, dijo Georgieva, y publicó una imagen abrazada con el ministro en los pasillos del foro, delante de un guardarropas.
La conversación se produjo mientras el Banco Central compró ayer otros US$ 107 millones.
En este escenario, el FMI se prepara para enviar una misión a la Argentina en febrero y avanzar en la segunda revisión del programa, una auditoría en la que se evalúa el cumplimiento de las metas y la marcha de las reformas. El Gobierno necesita aprobar esa instancia para obtener un desembolso de US$ 1.000 millones. Se desconoce si hablaron del tema Georgieva y Caputo. El ministro también mantuvo una charla con el titular del Banco Interamericano de Desarrollo, Ilan Goldfajn.
