Milei en Davos: una firme defensa de las reformas y el capitalismo

El presidente Javier Milei durante su exposición en el Foro de Davos / AFP

Ante empresarios y líderes políticos, el presidente Javier Milei defendió el rumbo económico de su gobierno, volvió a cuestionar la intervención estatal y sostuvo que el capitalismo de libre empresa “es justo y eficiente” en su exposición en el Foro de Davos. “Desde la llegada a la administración en 2023 realizamos 13.500 reformas estructurales”, afirmó. En este contexto, definió ese proceso como “Make Argentina Great Again”. Un guiño para Estados Unidos. No fue el único: “América será el foco de Occidente”, aseguró.

Según Milei, esas reformas “permitieron el crecimiento de Argentina” porque “regular mata el rendimiento”, se sinceró, de todos modos.

MENSAJE REPETIDO

En su exposición, Milei se posicionó nuevamente -aunque menor énfasis que en 2025- contra la agenda “woke”, el populismo y los “parásitos socialistas”, además de remarcar los logros de su gestión.

Por un lado, remarcó que la crisis en la que está sumergido Occidente es “fruto del socialismo” y dio como ejemplo “los daños aberrantes en Venezuela” con la “narcodictadura sangrienta” del presidente capturado por Estados Unidos, Nicolás Maduro.

Asimismo, sostuvo que es de suma importancia “retomar los valores judeocristianos para salvar Occidente”, por lo que “los políticos tienen que dejar de molestar a quienes están trabajando para lograr un mundo mejor”.

De esa forma se colocó en la figura de outsider que pretende consolidar desde el comienzo de su gestión, y no como parte de “la vieja política”.

En cuanto a los aciertos de su gestión, subrayó el accionar los ministerios de Desregulación y Transformación del Estado, al que llamó informalmente “el Ministerio de los Rendimientos Crecientes”, conducido por el economista platense Federico Sturzenegger, y de Capital Humano, que lleva adelante su amiga y funcionaria Sandra Pettovello.

Del primero destacó las “13.500 reformas estructurales” que permitieron el crecimiento de Argentina ya que, para la gestión libertaria, “regular mata el rendimiento” y “merma el crecimiento”.

En cuanto a la cartera que comanda Pettovello, reconoció el trabajo de la ministra sobre “enseñarle a pescar” a los sectores más vulnerables e, incluso, impulsar a que funden “su propia empresa pesquera” y no continuar con la tradición de “regalar pescado y no la caña”.

También volvió a pronunciarse en contra de las ideas “populistas y empobrecedoras” , esta vez sin mencionar al kirchnerismo, promovidas por el movimiento “woke”. Ponderó el trabajo continuo con el fin de “defender la libertad, la propiedad privada y la paz”. Y terminó con su clásico: “Viva la libertad, carajo”.

REUNIÓN CON CEOS Y SALUDO OFICIAL

Antes del discurso en el Foro, Milei cumplió con una agenda económica y diplomática, donde se reunió con CEO‘s de bancos y saludó a su par de Suiza, Guy Parmelin.

El encuentro con Parmelin fue en el Centro de Convenciones de Davos-Klosters en un intercambio que duró algunos minutos, y luego disertó en el Country Strategy Dialogue on Argentina ante CEO’s globales, en el marco del Foro Económico Mundial que se realiza en elcruel invierno suizo.

Asimismo, asistió a un encuentro con autoridades de bancos y firmas financieras globales que contó con la participación de la directora Ejecutiva de Citigroup, Jane Fraser; la presidenta y CEO de Franklin Resources, Jenny Johnson; el chairman de BTG Pactual, André Esteves; el CEO de Lord Abbett, Doug Sieg; la directora internacional de BlackRock, Rachel Lord; la presidenta y CEO de TIAA, Thasunda Brown Duckett; y el presidente del BBVA, Carlos Torres Vila.

El jefe de Estado se mostró escoltado por el canciller, Pablo Quirno; y los ministros Luis Caputo (Economía) y Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado).

HOY, EL CONSEJO DE LA PAZ

Milei participa esta mañana a las 10.30 de la firma del acta fundacional del Consejo de la Paz impulsado por Trump.

Este nuevo organismo tiene como principal objetivo conseguir acuerdos para frenar los conflictos en zonas de guerra y bregar por la paz en el mundo; se centrará primero en solucionar la situación en la Franja de Gaza y luego trabajar para mitigar y detener las acciones terroristas a nivel global, y así funcionar como una alternativa de la ONU.

Como actividades finales, Milei será parte de una serie de entrevistas, la primera con la agencia de noticias Bloomberg y luego con The Economist, ante la editora en Jefe, Zanny Minton Beddoes.

A las 14 (hora argentina), la comitiva emprenderá el regreso al país, con un aterrizaje previsto para el viernes a las 6 horas.