La Plata, al tope de los casos de hantavirus

La Plata quedó al tope de las ciudades con más casos de hantavirus en 2025, de acuerdo con el último Boletín Epidemiológico que difundió este mes la Provincia de Buenos Aires.

En ese informe la Ciudad aparece además con el índice de mayor mortalidad, con 3 personas fallecidas. La cifra se conoció en un marco de preocupación de los vecinos por el avistamiento de roedores tanto en campos como en espacios públicos incluso tanto en el Centro como en la periferia.

Según advierte el documento emitido por el Ministerio de Salud, desde inicios del 2025 a la actualidad se notificaron 411 casos sospechosos de hantavirus: 35 fueron confirmados, hay 2 probables y 27 permanecen en estudio. De ese núcleo, 11 se detectaron en La Plata y 1 en Berisso.

En el territorio bonaerense se registró el doble de casos que a esta altura de la temporada 2024 -2025.