Cumple 60 años el sanatorio Ipensa

El sanatorio Ipensa cumple hoy 60 años de actividad. Con más de 60 especialidades, 675 profesionales, más de 14.000 internaciones y 260.000 consultas por año es uno de los principales referentes de salud en la Región.

Además de la sede central de 4 y 59, tiene otras dos sedes en City Bell (474 y 15) y Los Hornos (60 y 134) combinando medicina, prevención y valores humanos al servicio de la salud.

“Trabajamos con una misma misión: cuidar con excelencia, calidad y vocación de servicio. En Ipensa, la ciencia y la humanidad van siempre de la mano”, indican en el sitio web del sanatorio, donde también tienen un portal del paciente, en el que se pueden realizar distintas gestiones.

La clínica incorporó nuevos tomógrafos y mamógrafos, renovaron las habitaciones, y cuenta con guardias de adultos y pediátricas las 24 horas. En la institución afirman: “nacimos desde la docencia y la medicina humanística. Hoy seguimos creciendo, con innovación y compromiso, sin perder de vista lo más importante: las personas”.