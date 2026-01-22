Mapa de fiestas clandestinas: crecen los reclamos en el Gran La Plata

En la zona de 92 y 6 bis, Villa Elvira, un grupo de jóvenes -casi todos menores de edad- desataron su furia entre sí provocando un enfrentamiento feroz y una catarata de consecuencias: alarma en los vecinos, el llamado a las autoridades, la reprimenda de la policía, el cese del conflicto y el miedo inalterable de los frentistas de que ocurra de nuevo.

La fiesta clandestina en la zona sur de la Ciudad es el reflejo de otras que se llevaron y se llevan a cabo -con mayor incidencia- en la periferia local pero también en el casco urbano.

Además, durante los últimos días este diario recibió reclamos reiterados sobre el desarollo de fiestas ilegales en una quinta de City Bell, alterando el bienestar de los vecinos. “Estoy a 30 metros y con cerca de por medio, los vidrios de mi casa vibran”, comentó una residente a EL DIA.

En este marco, este diario pudo acceder a las diferentes demandas que desplegaron los vecinos en la Defensoría Ciudadana de La Plata durante el 2025 y comienzos del año que corre.

DEMANDAS Y MEDIDAS A REALIZAR

A principios de 2025, la Defensoría local recibió dos reclamos cuyo rótulo fueron “fiestas clandestinas”. Una, se había desplegado en la zona sur de la Ciudad, precisamente en Arana, alrededor de las calles 13 bis y 665. La otra, en City Bell, en el barrio “Los Porteños” -zona de quintas y de floricultores- sobre la calle 137.

Luego, el organismo ingresó dos reclamos datados en mayo del año pasado. Uno de ellos, expresaba el reclamo sobre un “galpón supuestamente usurpado” que se usaba para “fiestas supuestamente clandestinas”, en el barrio La Granja, de Melchor Romero, precisamente sobre la calle 521.

El otro, cuya denuncia fue “ruidos molestos”, tenía como dirección la calle 161, cerca de 525, del barrio de San Cayetano, en Melchor Romero también.

Pero ojo, no todo ocurre en la periferia local: en la zona cercana a la Estación de Trenes de la Ciudad, en mayo del año pasado también se denunciaron ruidos molestos en “la terraza del edificio de enfrente”, advirtió el documento de la Defensoría local.

No obstante, en enero de este año, la Defensoría recibió la demanda de una vecina de City Bell sobre cuyo rótulo fue “fiestas clandestinas en una quinta. Presenta denuncias desde el 2024”. El lugar era sobre Camino General Belgrano, cerca de la calle 445.

Sobre este reclamo, la vecina denunciante contó a EL DIA: “La quinta cuenta con una denuncia en la delegación. Tuvieron la faja de clausura pero continuaron las fiestas”.

Hay que tener en cuenta que en muchas ocasiones, las fiestas ilegales se despliegan pero los vecinos no llegan a realizar la denuncia a la Defensoría; solo quedan en el llamado a Control Urbano, el área municipal para reclamos vecinales.

En tanto, la reiteración de la denuncia y el temor a la reprimenda que recae en los vecinos, es una de las aristas propias del conflicto.

Luciana Bártoli, titular de la Defensoría local expresó: “Noto una gran cantidad de quintas y casas en Los Hornos, San Carlos, Sicardi, City Bell, entre otros lugares- ociosas, es decir, viviendas que están en venta o que atraviesan procesos sucesorios. Entonces, suelen alquilarlas para eventos privados”.

Las fiestas suelen oscilar entre cumpleaños, despedidas de soltero, de egresados y recibidas, entre otras. Pero “hay una cuestión de seguridad que no está cubierta y que la Comuna debería regular”, manifestó Bártoli.

En tanto, desde la Defensoría manifestaron que su tarea consiste en “pedir una inspección, cerciorarnos de que está habilitado y que cuenta con las medidas de seguridad para un evento de más de 30 personas”, detalló y añadió: “Pedimos un marco regulatorio para la seguridad de la gente. Hay que cumplir las normas y acustizar el lugar para no molestar. Se entiende la necesidad de trabajar pero es necesario ordenar la situación”.

Lo cierto es que, en muchas ocasiones Control Urbano asiste al lugar del reclamo, nota la inconsistencia de la fiesta y clausura a la misma. “También sucede que muchas veces levantan la faja de clausura y siguen trabajando. Es porque el Municipio no vuelve, ese es un problema”, concluyó Bártoli.

Este diario intentó comunicarse con secretarios y subsecretarios representantes del organismo Control Urbano y Convivencia, pero no obtuvo respuesta alguna.