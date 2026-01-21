Fotos y video.- Un barrio de La Plata movilizado para despedir a un almacén que funcionó 70 años

Se abrieron los sobres de la licitación del transporte público para los próximos 12 años en La Plata
Se abrieron los sobres de la licitación del transporte público para los próximos 12 años en La Plata
VIDEO.- La marcha de trabajadores del Astillero frente a Gobernación terminó en corridas
Milei, durante su discurso en Davos: "El capitalismo de libre comercio es el único sistema justo"
En qué zonas de La Plata levantaron los más de 2.000 autos abandonados
Expectativa en el Pincha: los clubes pidieron amnistía y ahora define el Tribunal de Disciplina
Cruces en la caravana que despedía a José Amuchastegui por el centro de La Plata
Cierra un histórico almacén de La Plata que estuvo abierto durante 70 años
Supervisan el funcionamiento de las colonias de vacaciones en La Plata
Atraparon a un hombre que agredía, amenazaba y mantenía secuestrada a su ex pareja en La Plata
Sarah Borrell habría sido echada de su trabajo tras el amorío con Luciano Castro
"Quiero un bebé": la inesperada confesión de Wanda Nara a Maxi López que sorprendió a todos
Secuestran decenas de motos tras una denuncia por picadas ilegales en La Plata
Tensión en una iglesia de La Plata: un hombre intentó asesinar a un pastor con un cuchillo
Hantavirus: el Gran La Plata fue la zona con más casos y mayor mortalidad en la Provincia
El platense Tomás Etcheverry logró un sólido triunfo y avanzó en el Abierto de Australia
Fuerte choque en cadena produjo caos de tránsito en la Autopista La Plata
Taylor Swift, la más joven en ingresar al Salón de la Fama de los compositores
Sabrina Rojas, lapidaria con Siciliani: "No tener principios es meterte con tipos casados”
Ruidos estruendosos sorprendieron esta mañana a vecinos de la Ciudad
Trump dijo que "sólo Estados Unidos puede proteger Groenlandia" y pidió "negociaciones inmediatas"
El Parlamento Europeo frenó el acuerdo firmado con el Mercosur y lo envió a la Justicia
Supergripe H3N2: confirmaron la primera muerte en el país y se duplicaron los casos
Kioscos en La Plata; en enero se advirtieron ventas a la baja: hasta un 50 % menos
España: tras los accidentes ferroviarios en Adamuz y Barcelona, los maquinistas convocan a una huelga
AFA: Quién es Adrián González Charvay, el juez que investigará la mansión de Pilar
Golpe al bolsillo: frutas y verduras lideran los aumentos del mes
Alta confianza en Países Bajos: Faustino Oro venció a la campeona y figura del ajedrez europeo
Una viuda negra fue detenida en Villa Urquiza: la descubrieron por sus huellas dactilares
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Arturo Seguí vive este miércoles una jornada cargada de emoción y nostalgia. La Casa Carlitos, el tradicional almacén ubicado en la esquina de 146 y 414, cierra esta tarde sus puertas luego de más de 70 años de historia, marcado el cansancio acumulado de quienes sostuvieron el comercio durante tres generaciones. “Hoy es un día muy triste”, remarcaron los clientes.
El cierre no pasó inadvertido en el pueblo. Por el contrario, el anuncio va a generar una fuerte movilización vecinal y decenas de familias se reunirán esta tarde frente al local para agradecer a los emprendedores que estuvieron al frente del almacén durante décadas, convertido en mucho más que un simple negocio de barrio.
Demian Alday/El Día
Demian Alday/El Día
Demian Alday/El Día
Demian Alday/El Día
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí