Fotos y video.- Un barrio de La Plata movilizado para despedir a un almacén que funcionó 70 años

Arturo Seguí vive este miércoles una jornada cargada de emoción y nostalgia. La Casa Carlitos, el tradicional almacén ubicado en la esquina de 146 y 414, cierra esta tarde sus puertas luego de más de 70 años de historia, marcado el cansancio acumulado de quienes sostuvieron el comercio durante tres generaciones. “Hoy es un día muy triste”, remarcaron los clientes.

El cierre no pasó inadvertido en el pueblo. Por el contrario, el anuncio va a generar una fuerte movilización vecinal y decenas de familias se reunirán esta tarde frente al local para agradecer a los emprendedores que estuvieron al frente del almacén durante décadas, convertido en mucho más que un simple negocio de barrio.