Intriga y nervios en la política de la provincia: peritan los teléfonos de los exempleados del Senado bonaerense

El freno a la causa que apuntaba a la AFA por la mansión de Pilar
La política bonaerense se encuentra en estado de tensión y expectativa tras el avance de una investigación judicial que tiene en el centro a dos exempleados del Senado provincial. Este jueves comenzará el análisis forense de los teléfonos celulares de los principales involucrados, un paso que podría aportar elementos decisivos para el caso y alimentar aún más la polémica en los pasillos de la Legislatura.
Los dispositivos móviles objeto de peritaje pertenecen a Nicolás Daniel Rodríguez y Daniela Silva Muñoz, quienes se encuentran detenidos y procesados por una causa que investiga abusos sexuales y manipulación psicológica contra al menos cinco mujeres que ejercían tareas vinculadas políticamente y en áreas internas del Senado bonaerense.
La investigación, que ya generó gran repercusión pública, se origina a partir de denuncias que apuntan a un grupo autodenominado “La Orden de la Luz”, cuya estructura y funcionamiento todavía no están del todo claros, pero que estaría en el centro de las acusaciones. El resultado de las pericias sobre los equipos podría aportar comunicaciones, mensajes y otros datos que ayudarían a reconstruir cómo operaba esta red y si existen responsabilidades adicionales más allá de los acusados.
Según fuentes judiciales que accedió EL DÍA, parte de la causa incluye la revisión de otros hechos denunciados años atrás que no habían recibido tratamiento oportuno, lo que amplía el espectro de los delitos investigados, con acusaciones que incluyen violación, privación ilegítima de la libertad y abuso agravado.
El escándalo también encendió un debate interno dentro de la Legislatura bonaerense, donde aún reina un llamativo silencio entre senadores de distintos bloques, algo que algunos sectores interpretan como una falta de posicionamiento ante un episodio que ha captado la atención pública y mediática.
La causa, que ya pasó por varias instancias de detención y procesamiento, seguirá su curso en los próximos días con la pericia informática como uno de los hitos más aguardados por la Justicia y los protagonistas implicados.
