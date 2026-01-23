Anticipan una nueva ola de calor en la Ciudad

El clima agradable cederá paso desde hoy y hasta el próximo martes con una nueva ola de calor según anunciaron distintos meteorólogos.

Para hoy la mínima ya estará en 21 grados y la máxima trepará a los 31 grados, con cielo algo nublado y vientos moderados.

El meteorólogo Mauricio Saldivar, anticipó que “luego de algunos días con condiciones térmicas agradables, ideales para el descanso nocturno, las temperaturas típicas de verano retoman su protagonismo. El avance de aire cálido desde el norte promete un marcado ascenso térmico que volverá a instalar el ambiente pesado y sofocante, más acorde a la estación del año que estamos transitando”.

La combinación de temperaturas elevadas y humedad persistente, gracias al continuo aporte de aire cálido por el viento de componente norte, configurará un escenario típico de pleno enero, con sensaciones térmicas elevadas y noches incómodas.

El período más crítico en cuanto a las temperaturas se espera entre mañana y el martes, cuando las mínimas podrían ubicarse por encima de los 23 °C, y las máximas entre 33 y 38 °C.