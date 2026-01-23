Sigue la pesadilla por los problemas con el agua y los cortes de energía

En menos de 24 horas, hubo cuatro renuncias en el Gobierno nacional
Líquido turbio, escasez del servicio, y pérdidas que generan derroche; quejas por apagones a la madrugada en dos zonas
Los reclamos por problemas con el agua y la luz no aflojan. Agua marrón que no se puede consumir, escasez del servicio, cañerías rotas que derrochan el líquido vital, como así también cortes de luz y baja tensión forman parte de la pesadilla cotidiana que atraviesan los usuarios de la Ciudad.
En 53 entre 18 y 19, los vecinos se encontraron ayer con un serio problema al comprobar que el líquido salía marrón. “Todos los meses pagamos por un servicio deficiente. Los reclamos que hacemos son innumerables pero no son atendidos y encima nos aumentan la tarifa un 40 por ciento. Mientras tanto tenemos agua turbia en las canillas, dijo Juan Venezia, vecino de esa cuadra. A pocos metros, en 55 entre 23 y 24, numerosos usuarios se quejaron también por el color del agua que salía de las canillas. “Ni siquiera se puede utilizar para lavar la ropa. Menos aún para consumir”, dijo un usuario que habló con este diario.
Por su parte, los vecinos de Tolosa volvieron a la carga por la escasez del servicio que tuvieron en la jornada de ayer y se suma a numerosas jornadas. Cerca de la plaza Iraola, en 2 y 530, los usuarios padecieron el hilito de agua que tuvieron en la jornada del jueves. “Se viene otra ola de calor y creemos que lo vamos a pasar peor”.
Usuarios de calle 70 entre 145 y 146, aseguraron que desde diciembre están con reclamos a ABSA por una pérdida de agua que genera baja presión del servicio en las viviendas del barrio.
“La única respuesta que tuvimos es que esta pedida la cuadrilla desde el mes de enero. Algunos de los números de reclamos son los siguientes 3979996 y 3995060”. Al parecer, la pérdida de agua se debe que se rompió el caño principal del barrio”, dijo uno de los usuarios afectados.
Por otra parte, en Altos de San Lorenzo, vecinos de 14 a 17 y de 72 a 76 tuvieron un apagón ayer a la madrugada y se extendió hasta la media mañana del jueves.
“Nos dimos cuenta cuando se apagó el ventilador de la pieza y el clima se puso sofocante”, dijo un vecino de Altos de San Lorenzo.
Otra interrupción similar se vivió en la zona cercana al Parque Saavedra: 17 y 65, 16 y 65 y 16 y 66, según los reclamos efectuados.
“Últimamente se está cortando seguido a la madrugada”, expusieron los damnificados, manifestando su preocupación por una eventual prolongación de la falta de suministro
Por otra parte, ante el alerta emitida por el Servicio Meteorológico Nacional por una ola de calor, desde Edelap realizaron distintas recomendaciones: priorizar el uso del ventilador: Es la opción más económica y saludable; climatización en 24 grados al utilizar el aire acondicionado; mantenimiento de equipos: Limpiar los filtros del aire acondicionado de forma regular; gestión de la luz y ventilación natural: Aprovechar las horas más frescas para ventilar la casa; y evitar el uso del horno y las hornallas en los momentos de mayor calor, ya que elevan la temperatura interna de la vivienda.
