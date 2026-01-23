Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Un regalo que cruza fronteras: EL DIA, más cerca de los platenses en el exterior

La Ciudad |Paso a nivel de diagonal 80 entre 1 y 115

Corte y confusión: circulan en contramano para esquivar la obra

Automovilistas denuncian que la falta de señalización los lleva a desviarse por calle 44 en contramano para poder cruzar a 1

Corte y confusión: circulan en contramano para esquivar la obra

La obra de diagonal 80 entre 1 y 115 generó caos vehicular y vueltas interminables / Demian Alday

23 de Enero de 2026 | 01:43
Edición impresa

La obra que se lleva adelante en el paso a nivel de diagonal 80, entre las calles 1 y 115 y que interrumpe el tránsito en ambos sentidos, generó una situación tan caótica como inusual en la zona. Ante el corte total, numerosos vecinos y conductores comenzaron a circular en contramano por calle 44, en el tramo comprendido entre 1 y 115, convirtiendo de hecho a esa cuadra en una suerte de doble mano improvisada. Un tema que genera enojo y reclamos es la falta de señalización que advierta a los conductores con una distancia prudencial para evitar vueltas interminables.

Según explican los propios automovilistas, quienes circulan por diagonal 80 en dirección a calle 1 son desviados por 115 hacia calle 44. El problema es que en ese tramo 44 es mano única hacia 116. Respetar el sentido de circulación implica doblar hacia esa dirección y, para quienes necesitan cruzar calle 1, continuar hasta la intersección con calle 38.

Se trata de un recorrido considerablemente más largo, motivo por el cual muchos optan por infringir la norma y girar en 44 hacia 1, avanzando una cuadra en contramano. Los vecinos sostienen que esta conducta se explica, en gran medida, por la deficiente señalización de la obra y la ausencia de desvíos claramente indicados, lo que termina empujando a los conductores a evaluar que hacer ya cuando están sobre la calle cortada.

“Me di cuenta el otro día, no vi ningún aviso de desvío previo ni nada, cuando llegué a la obra me topé con el corte y vi que los autos doblaban por ahí y los seguí. Es una cuadra solamente la que haces en contramano y después ya salís por 44 derecho a plaza Italia”, relató un motociclista.

”No dice nada por ningún lado, te enterás cuando llegas acá”, protestó un remisero y apuntó “no me meto en contramano por miedo a que me cobren la infracción, pero para hacer las cosas bien no te queda otra que ir hasta 38”.

Ante ese panorama desde el municipio indicaron que enviaron móviles para ordenar el tránsito y que ahora trabajan en dos alternativas “cartelería que indique o personal las 24 horas”.

