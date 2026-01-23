Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Un regalo que cruza fronteras: EL DIA, más cerca de los platenses en el exterior

La Ciudad |Un lugar, muchas historias

Un licuado de recuerdos: Vía Láctea, la esquina que marcó una época en La Plata

Durante los años 80 y 90, entre charlas largas, miradas cómplices y tardes que se estiraban sin apuro, generaciones enteras hicieron de 8 y 47 un refugio cotidiano que aún vive en la memoria colectiva de la Ciudad. El secreto del trago más pedido en el icónico bar lácteo que generó un impacto que aún se recuerda en distintas generaciones

Macarena Mazzola
mmazzola@eldia.com

23 de Enero de 2026 | 01:44
Edición impresa

Son las cinco de la tarde de un viernes de 1981, te sobran unos pesos en el bolsillo y sabes que dentro de un rato hay reunión nocturna con tus amigos para charlar y reirte un rato. Es un clásico encuentro, donde no sabes bien quienes vienen pero tenes muy en claro el lugar donde se van a juntar: en la esquina de 8 y 47.

Este típico ritual se repetía en miles de platenses durante la década del 80 y buena parte de los 90, en donde para muchos, ese bar lácteo era mucho más que solo un comercio. “Los licuados de banana eran mortales, el entorno que se creaba único e irrepetible, los tarjetero de los boliches, las motos , los chivos y los Ford. Linda gente y momentos mágicos”, escribió un usuario en las redes sociales de EL DIA. “Los viernes eran como una tertulia callejera que se llenaba a partir de las 20”, sumó otro. “Fue un lugar distinto en la ciudad. A mi me llevaba mi papá”, recordó otro mensaje.

Vía Láctea nació a comienzos de los 80, casi como una corazonada. Gustavo Jorge Handula tenía apenas 20 años cuando, junto a su tío Gabriel, decidió apostar por un bar lácteo en pleno centro platense. “Yo iba caminando por calle 8, vi el local vacío y le pregunté a mi tío: ‘¿te parece?’. Fui a ver al dueño, que tenía descendencia árabe como mi familia. Me hizo un café a la turca, charlamos y en 24 horas lo alquilé”, recordó Gustavo Handula.

“El licuado de banana alcanzó estatus mítico. Hacía explotar de placer”

La idea no era nueva, pero sí la forma. “Había un solo bar lácteo en la ciudad, en 49 y 6. Nosotros le dimos otra impronta. Copiamos la ambientación y los colores de un bar de Buenos Aires, pusimos las mismas sillas de La Biela y banquetas hechas con butacas de tractor. Fue una revolución en el centro”, contó Handula.

Sin embargo, el corazón del lugar eran sus famosos licuados. Especialmente el de banana con leche, que alcanzó estatus mítico. “Había un secreto y te lo voy a contar a más de 40 años de aquello. La leche no era de acá: usábamos leche Cíndor blanca, que venía en botellas de un litro y costaba el doble. Era más densa. Con medio litro de esa leche, una banana y media y tres cucharadas de azúcar, salía un licuado que hacía explotar de placer”, reveló.

“Siempre había gente. Te sentabas y siempre pasaba alguien conocido. Era una pasarela”

Gustavo Handula, Fundador de Vía Láctea

 

Se servían en copas gigantes, las mismas que se usaban para la cerveza, llamadas “Maracaná”. También había panqueques con dulce de leche, sellados, leche batida servida en vaso de chop y platos de madera que buscaban diferenciar al lugar.

Así, con todo su encanto, Vía Láctea abría a las ocho de la mañana y cerraba pasada la medianoche. “Siempre había gente. Era un lugar de encuentro. Te sentabas y siempre pasaba alguien conocido. Era una pasarela”, resumió su fundador.

 

“En los dos meses que me fui tuvo que cambiar 5 mozos y ahí me pidieron que me quede”

Vicente José Galeano, Mozo de Vía Láctea

 

Detrás del mostrador, una figura se volvió inseparable del recuerdo. “Licuados de primera y atendido por Vicente, el mejor mozo de la historia”, indicó un vecino. “Recuerdo a Vicente con su bigote, un genio y siempre con buena onda para atender”, remarcó con cariño otro usuarios de Facebook.

Vicente José Galeano, el mozo histórico, entró a trabajar en 1980 y se quedó hasta el último día de 1994. “Para mí era una terapia. En la vida uno pasa por dificultades y yo disfrutaba hablar con la gente. Nunca usé lapicera, me acordaba todo de memoria”, contó a este diario.

Vestido con camisa roja, moño negro y bigotes inolvidables, Vicente fue parte del alma del bar. “Ellos sin querer fueron parte de mí. Yo estoy eternamente agradecido”, dijo todavía emocionado. Entre los miles de recuerdos y anécdotas, el emblemático mozo, trabajó arduamente hasta que en 1982 “escapó” de la Ciudad hacia Santiago del Estero para evitar ser llamado a la Guerra de Malvinas. “Le dije a Gustavo que me tenía que ir. Él me dijo que cuando se acomode todo podía volver. Y así lo hice”, rememoró con lágrimas en los ojos. Al regresar, el panorama había cambiado, pero no su lugar de trabajo. “Cuando volví Gustavo me dijo que en los dos meses que me fui tuvo que cambiar 5 mozos y ahí me pidió que me quede. No lo dude ni un segundo”, aseguró Vicente, remarcando que Vía Láctea era algo más que un simple lugar laboral.

La esquina también fue testigo de una época libre: motos importadas, autos Ford, tarjetas de boliches, pantalones tiro alto, pelos revueltos y rock nacional. Algo que dejó una huella en los platenses.

“El recuerdo es el presente”, reflexionó Handula. Tal vez por eso, hoy, décadas después, lo vivido sigue intacto. Y cada vez que alguien pasa por 8 y 47, todavía puede imaginar una copa gigante sobre la mesa, un licuado espeso y la sensación de que, por un rato, toda La Plata esta ahí.

Multimedia

cientos de jóvenes y familias copando la esquina roja de 8 y 47 en una noche de 1989 / archivo el dia

Gustavo Handula, Fundador de Vía Láctea

Vicente José Galeano, Mozo de Vía Láctea

