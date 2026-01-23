Bastián sigue grave y hay preocupación: “Oremos”

El estado de salud de Bastián Jerez, el niño de 8 años que resultó gravemente herido tras el choque ocurrido en la zona de La Frontera, en Pinamar, volvió a generar profunda preocupación tras el último parte médico difundido por las autoridades sanitarias bonaerenses. El pequeño continúa internado en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Provincial Materno Infantil “Victorio Tetamanti”, en Mar del Plata, con pronóstico reservado.

Según informaron desde el Ministerio de Salud, una resonancia magnética realizada en las últimas horas confirmó la presencia de lesiones cerebrales y cervicales severas producto del traumatismo sufrido en el siniestro vial. Ante ese diagnóstico, los profesionales resolvieron mantener la inmovilización cervical y reforzar el seguimiento con equipos especializados en neurocirugía, neurología y terapia intensiva.

En un informe, el centro de salud había intentado retirar de manera programada la asistencia respiratoria para evaluar si el niño podía respirar por sus propios medios. Sin embargo, los médicos detectaron ausencia de respiración espontánea, lo que atribuyeron a un posible compromiso neurológico, por lo que fue necesario reinstalar el respirador. Además, se programó una traqueotomía para asegurar una vía aérea más estable, en el marco de una internación que se prevé prolongada.

El hospital también indicó que se realizan estudios complementarios para determinar el alcance del daño en el sistema nervioso central, cuyos resultados aún están pendientes. Mientras tanto, Bastián permanece bajo estricto control médico y su evolución es seguida minuto a minuto por un equipo interdisciplinario.

En medio de este panorama, la madre del niño, Macarena, compartió un mensaje cargado de emoción y esperanza en sus redes sociales. “Seguimos pidiendo por Basti. Oremos por él”, escribió, en un posteo que generó una ola de mensajes de apoyo y solidaridad.

El caso de Bastián conmocionó al país desde el pasado 12 de enero, cuando el UTV en el que viajaba fue impactado por una camioneta Volkswagen Amarok en los médanos de Pinamar. Mientras el niño lucha por recuperarse, la causa judicial continúa su curso con peritajes mecánicos y reconstrucciones técnicas del choque para determinar responsabilidades.