Policiales |Junto a otros dos jugadores de Alianza Lima, de Perú

Denuncian por abuso a un ex jugador de Boca

La Justicia argentina activó un expediente contra Carlos Zambrano tras una presentación por un presunto ataque sexual

Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña, los tres denunciados

23 de Enero de 2026 | 01:50
Una denuncia por abuso sexual con acceso carnal contra tres futbolistas del club peruano Alianza Lima activó una investigación judicial en la Argentina y generó un fuerte impacto en el mundo del fútbol, especialmente por la implicación del ex defensor de Boca Juniors, Carlos Zambrano. La presentación fue realizada por una joven argentina de 22 años, quien aseguró que todo ocurrió el 18 de enero en un hotel de Montevideo, durante la estadía del plantel en Uruguay por la pretemporada.

Según el relato incorporado a la causa, la denunciante acudió al Hotel Hyatt junto a una amiga tras ser invitada por Zambrano. En el encuentro también estaban los futbolistas Miguel Trauco y Sergio Peña Flores. De acuerdo con la declaración, tras consumir bebidas alcohólicas en una habitación del hotel, la joven habría sido agredida sexualmente por los tres deportistas. Luego del episodio, regresó a la Argentina, donde decidió buscar asistencia médica y posteriormente radicar la denuncia penal.

La presentación formal se realizó en la Ciudad de Buenos Aires y quedó en manos del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 14, a cargo del juez Rabbione, que ordenó la apertura de actuaciones bajo la carátula de abuso sexual con acceso carnal. Entre las primeras medidas, se dispuso la intervención de la División Delitos de Violencia Sexual de la Superintendencia de Género, el secuestro de las prendas que la denunciante aseguró haber conservado y la obtención de las historias clínicas de los centros de salud donde fue atendida.

Comunicado de Alianza Lima

Además, el magistrado ordenó la realización de pericias médicas conforme al protocolo vigente, incluyendo exámenes físicos y la toma de muestras biológicas, con el objetivo de recolectar evidencia científica que permita esclarecer los hechos. También se dispuso la aplicación de tratamientos profilácticos y medidas de acompañamiento a la víctima, como la intervención del Programa 137 de Violencia Sexual. Como medida preventiva de protección, se le otorgó un botón antipánico.

El caso tiene un fuerte foco mediático por la figura de Zambrano, quien tuvo un paso relevante por Boca Juniors y actualmente integra el plantel profesional del club peruano. Desde Alianza Lima informaron que, tras conocerse la denuncia, decidieron separar de manera indefinida a los tres futbolistas involucrados y abrir un procedimiento disciplinario interno. En un comunicado oficial, la institución afirmó que colaborará con las autoridades judiciales y ratificó su compromiso con los valores de respeto, disciplina e integridad.

Mientras la investigación avanza en el fuero argentino, la Justicia deberá determinar la jurisdicción, la validez de las pruebas y el alcance de las responsabilidades penales.

