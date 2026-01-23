Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales |Los investigadores no descartan ninguna hipótesis

Yanina Correa: misterio a un mes de su desaparición

Familiares y allegados siguen buscando a la mujer de 30 años, que vivía en Abasto con su novio, del que tampoco hay rastros

Yanina Correa: misterio a un mes de su desaparición

Yanina Belén Correa tiene 30 años y vivía con su pareja / EL DIA

23 de Enero de 2026 | 01:51
Edición impresa

Nada se sabe sobre el paradero de Yanina Belén Correa (30) desde la Nochebuena última, cuando se contactó con sus familiares, que como ella residen en la localidad de Abasto, al oeste platense.

Sus seres queridos, desde entonces, soportan días de mucha angustia e incertidumbre y para colmo, una de sus hermanas, en diálogo ayer con EL DIA, sostuvo que por el momento “las autoridades no aportaron novedades sobre el enigmático y alarmante caso”.

Como lo viene reflejando este diario, Yanina se encontraba viviendo en una casa en la zona de 216 entre 517 y 518, junto a su pareja, donde fue vista por última vez. Según se indicó, vestía un top y un short.

Yanina es de piel morena, tiene cabello largo, negro y ondulado, ojos marrones, mide alrededor de 1,49 de estatura y pesa entre 38 y 40 kilos.

Se detalló, además, que tiene varios tatuajes en el hombro, pecho, panza y piernas. Entre ellos, uno que dice “Morena”. Y cicatrices de piercings en cejas, bozo y nariz, lo mismo que una cicatriz de mordedura de perro en una pierna.

“ES RARÍSIMO”

Angélica (25) es una de las hermanas de Yanina Correa y al ser consultada por EL DIA sobre el caso, expresó que “es rarísimo, va un mes que no tenemos noticias de ella, cuando Yanina no es de alejarse tanto del barrio ni de su familia”.

Recordó que a pocos días de la desaparición de la mujer, “su novio se comunicó por teléfono con una de nuestras hermanas y le dijo que Yanina ya no iba a volver, sin dar otros detalles”.

“Luego supimos que ellos mantuvieron una discusión de pareja y hasta nos aseguraron que él la golpeaba. Pero desconozco si tiene responsabilidad en la desaparición de Yanina, eso lo tiene que averiguar la Policía”, subrayó.

También Angélica se mostró extrañada porque “ella tiene cuatro hijos, tres nenas de 12, 8 y 2 años, y un nene de 5 años. Las primeras están con una hermana nuestra y el chiquito ahora está con el papá biológico”.

Sobre el novio de Yanina, consignó que “tiene algo más de 30 ahora también desapareció. Acotó que “están juntos hace dos meses, se conocieron en la calle porque ambos tienen problemas de adicciones. Y venían conviviendo en una casa de él o de una hermana suya”.

PREPARAN OTRA MARCHA

Vale mencionar que el pasado martes, familiares de Correa y vecinos de Abasto se movilizaron para reclamar la aparición de Yanina y medidas contra la inseguridad en la zona. “Fuimos a la comisaría, pero no nos atendieron. Pegamos un afiche con la cara de ella y nos retiramos. En Abasto hay mucha droga, robos y hasta vecinos salvaron a una chica de un ataque sexual”, relató la joven. Y cerró: “estamos preparando otra marcha por Yanina a la DDI y a Tribunales”.

 

