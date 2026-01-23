Una gran tormenta invernal amenaza con hielo, nieve y frío a más de la mitad de Estados Unidos

Ataque en manada en Los Hornos: qué dice el último parte médico del joven que fue amputado
Una gran tormenta invernal amenaza con cubrir gran parte de Estados Unidos con una peligrosa mezcla de lluvia helada y fuertes nevadas, y generar condiciones “catastróficas” en zonas donde habitan unas 160 millones de personas. Podría provocar una “acumulación catastrófica de hielo”, según el Servicio Meteorológico Nacional, y resultar en “cortes de energía prolongados, daños extensos a los árboles y condiciones de viaje extremadamente peligrosas o intransitables”.
De acuerdo con el meteorólogo Ryan Maue, “los próximos 10 días de invierno serán los peores en 40 años en Estados Unidos”. Y pidieron a la gente prepararse para temperaturas inferiores a -18ºC. Mientras, miles de vuelos fueron cancelados.
En este estado del sur del país, muchos recuerdan la calamidad que generó una tormenta similar en febrero de 2021, con más de 200 muertes relacionadas con hipotermia, intoxicación por inhalación de monóxido de carbono y accidentes.
Las autoridades texanas prometieron que la red eléctrica, que falló masivamente durante aquella tormenta hace cinco años y dejó a millones sin electricidad, estaba preparada esta vez. Su gobernador, Greg Abbott, dijo el jueves que “no hay ninguna expectativa de que se produzca un corte de energía en la red eléctrica”, la cual, según él, “es totalmente capaz de gestionar esta tormenta invernal”.
Tras esa experiencia, en Houston, la ciudad más poblada del estado, se han habilitado 12 refugios. “No digo que esta vaya a ser la tormenta invernal del 2021, pero debemos prepararnos como si fuera a ser la tormenta invernal de 2021”, dijo Brian Mason, coordinador de la Oficina de Gestión de Emergencias de Houston.
“Esta vez tengo un generador y estoy listo, tengo suficiente reserva, provisiones, todo. No creo que vaya a ser tan malo como hace cinco años. No puede ser”, sostuvo Clinton Moore, de 63 años, tras abastecerse de agua en un supermercado en el norte de Houston.
En el estado de Nueva York, la gobernadora Kathy Hochul advirtió sobre el frío extremo que podría hacer peligroso transitar brevemente al aire libre. “Cinco o seis minutos al aire libre podrían ser literalmente peligrosos para la salud (...) la hipotermia y la congelación pueden aparecer rápidamente”, comentó.
Hochul informó que el estado tiene activados a miles de trabajadores de servicios públicos, quitanieves y equipos de emergencia para mantener las carreteras despejadas, restablecer el suministro eléctrico y proteger a personas en riesgo.
El vínculo entre el cambio climático y las tormentas invernales -en este caso, cuando el vórtice polar, normalmente confinado al Polo Norte, se desplaza hacia el sur- no es evidente a primera vista.
Sin embargo, los investigadores señalan que el número de estas tormentas ha ido en aumento durante los últimos 20 años.
Esto podría deberse a que el Ártico se está calentando a un ritmo superior al promedio mundial, un calentamiento desigual que, según algunos científicos, contribuye a que el vórtice polar se extienda sobre América del Norte.
Aunque los expertos advierten que no se deben extraer conclusiones demasiado simplistas que vinculen directamente este fenómeno con el cambio climático de origen humano.
El presidente Donald Trump, escéptico de la ciencia del cambio climático, no perdió la ocasión para referirse al tema.
“Se espera una ola de frío récord que azote 40 estados. Rara vez se ha visto algo así. ¿Podrían los insurrectos ambientales explicar, por favor, qué pasó con el calentamiento global?”, publicó el líder republicano en su plataforma Truth Social.
