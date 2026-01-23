Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Súper Cartonazo por $2.000.000: mañana con EL DIA los números del viernes 23 y sábado 24 de enero

El Mundo

Una gran tormenta invernal amenaza con hielo, nieve y frío a más de la mitad de Estados Unidos

Una gran tormenta invernal amenaza con hielo, nieve y frío a más de la mitad de Estados Unidos
23 de Enero de 2026 | 15:57

Escuchar esta nota

Una gran tormenta invernal amenaza con cubrir gran parte de Estados Unidos con una peligrosa mezcla de lluvia helada y fuertes nevadas, y generar condiciones “catastróficas” en zonas donde habitan unas 160 millones de personas. Podría provocar una “acumulación catastrófica de hielo”, según el Servicio Meteorológico Nacional, y resultar en “cortes de energía prolongados, daños extensos a los árboles y condiciones de viaje extremadamente peligrosas o intransitables”.

De acuerdo con el meteorólogo Ryan Maue, “los próximos 10 días de invierno serán los peores en 40 años en Estados Unidos”. Y pidieron a la gente prepararse para temperaturas inferiores a -18ºC. Mientras, miles de vuelos fueron cancelados.

En este estado del sur del país, muchos recuerdan la calamidad que generó una tormenta similar en febrero de 2021, con más de 200 muertes relacionadas con hipotermia, intoxicación por inhalación de monóxido de carbono y accidentes.

Las autoridades texanas prometieron que la red eléctrica, que falló masivamente durante aquella tormenta hace cinco años y dejó a millones sin electricidad, estaba preparada esta vez. Su gobernador, Greg Abbott, dijo el jueves que “no hay ninguna expectativa de que se produzca un corte de energía en la red eléctrica”, la cual, según él, “es totalmente capaz de gestionar esta tormenta invernal”.

”Estoy listo”

Tras esa experiencia, en Houston, la ciudad más poblada del estado, se han habilitado 12 refugios. “No digo que esta vaya a ser la tormenta invernal del 2021, pero debemos prepararnos como si fuera a ser la tormenta invernal de 2021”, dijo Brian Mason, coordinador de la Oficina de Gestión de Emergencias de Houston.

“Esta vez tengo un generador y estoy listo, tengo suficiente reserva, provisiones, todo. No creo que vaya a ser tan malo como hace cinco años. No puede ser”, sostuvo Clinton Moore, de 63 años, tras abastecerse de agua en un supermercado en el norte de Houston.

LE PUEDE INTERESAR

Trump y la “Gaza York”: rascacielos y danza de millones

LE PUEDE INTERESAR

España: chocó otro tren en una semana de terror

En el estado de Nueva York, la gobernadora Kathy Hochul advirtió sobre el frío extremo que podría hacer peligroso transitar brevemente al aire libre. “Cinco o seis minutos al aire libre podrían ser literalmente peligrosos para la salud (...) la hipotermia y la congelación pueden aparecer rápidamente”, comentó.

Hochul informó que el estado tiene activados a miles de trabajadores de servicios públicos, quitanieves y equipos de emergencia para mantener las carreteras despejadas, restablecer el suministro eléctrico y proteger a personas en riesgo.

Vórtice polar

El vínculo entre el cambio climático y las tormentas invernales -en este caso, cuando el vórtice polar, normalmente confinado al Polo Norte, se desplaza hacia el sur- no es evidente a primera vista.

Sin embargo, los investigadores señalan que el número de estas tormentas ha ido en aumento durante los últimos 20 años.

Esto podría deberse a que el Ártico se está calentando a un ritmo superior al promedio mundial, un calentamiento desigual que, según algunos científicos, contribuye a que el vórtice polar se extienda sobre América del Norte.

Aunque los expertos advierten que no se deben extraer conclusiones demasiado simplistas que vinculen directamente este fenómeno con el cambio climático de origen humano.

El presidente Donald Trump, escéptico de la ciencia del cambio climático, no perdió la ocasión para referirse al tema.
“Se espera una ola de frío récord que azote 40 estados. Rara vez se ha visto algo así. ¿Podrían los insurrectos ambientales explicar, por favor, qué pasó con el calentamiento global?”, publicó el líder republicano en su plataforma Truth Social.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Atención: qué cortes de tránsito habrá en La Plata por el rodaje de la nueva miniserie para Netflix

La Plata: se conoció el video de la salvaje agresión que terminó con un joven amputado

La Tierra tendrá temporalmente una "segunda luna", confirmó la NASA: de qué se trata y cuánto durará

Un investigador platense participó del estudio que halló la evidencia más antigua del mundo sobre la sífilis

Hay amnistía y Estudiantes podrá contar con los jugadores que habían sido suspendidos tras el pasillo

Susto en La Plata: los jugadores de la selección de hockey protagonizaron un vuelco

Anticipan nueva ola de calor en la Región: cuáles serán los días más críticos

Gimnasia cambia la voz del estadio tras una década
+ Leidas

VIDEO. Un licuado de recuerdos: Vía Láctea, la esquina que marcó una época en La Plata

Estudiantes debuta ante el Rojo en el Apertura: hora, formaciones y tv

VIDEO.- Camiones, grúas y cuatriciclos: así es el desembarco de Netflix en La Plata y a qué hora comienzan los cortes

En menos de 24 horas, hubo cuatro renuncias en el Gobierno nacional

Alquileres para universitarios: más consultas y apuesta a febrero

El León busca un central y posa los ojos en un jugador del Inter de Milán

Santiago Ascacibar, en el radar de Boca: la oferta que propone el Xeneize para llevarse al capitán Pincha

El Lobo tiene equipo para recibir a Racing
Últimas noticias de El Mundo

Acuerdo Mercosur - UE: continúan las negociaciones en medio de intereses contrapuestos

Trump y la “Gaza York”: rascacielos y danza de millones

España: chocó otro tren en una semana de terror

Milei zafó de pagar la membresía al sumarse el nuevo “club” por la paz
Policiales
Ataque en manada en Los Hornos: qué dice el último parte médico del joven que fue amputado
VIDEO.- Rompeportones: la modalidad de robo que no da tregua en edificios de La Plata
Conmoción en el Teatro Argentino: una joven fue hallada sin vida en el cuarto subsuelo
Allanaron la comisaría Octava de La Plata: denuncian que efectivos plantaron pruebas
VIDEO.- A punta de pistolas y a los golpes: una pareja perpetró un violento robo en comercio de 7 y 520
Información General
Cuáles son los hospitales de PAMI disponibles para los beneficiarios que residen en la Provincia
Tatuajes solares: la moda que deja marcas para siempre
Hantavirus: confirman otra muerte y ya son 5 los decesos en la Provincia
Los números de la suerte del viernes 23 de enero de 2026, según el signo del zodíaco
Tras la protesta de Astilleros: como seguirá la discusión por el aumento salarial
Deportes
Estudiantes debuta ante el Rojo en el Apertura: hora, formaciones y tv
El TAS habilitó a Juan Sebastián Verón a retomar la presidencia de Estudiantes tras la sanción de AFA
Santiago Ascacibar, en el radar de Boca: la oferta que propone el Xeneize para llevarse al capitán Pincha
Gonzalo Errecalde puso la firma y es el cuarto refuerzo de Gimnasia
Con el hermano del Dibu, hoy regresa el automovilismo a La Plata: temporada 2026 del TC Mouras y TCPM

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla