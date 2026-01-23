El regreso de Marcelo Tinelli a la TV: con qué canal estuvo reunido 

El panorama laboral de Marcelo Tinelli comienza a despejarse tras un periodo de incertidumbre.

Así, el conductor del Bailando tiene como prioridad absoluta retornar a la televisión de aire durante el transcurso de este año.

Todo parece indicar que, la definición sobre su paradero mediático ocurrirá en el corto plazo, precisamente antes de que finalice la quincena próxima.

El rumor es fuerte: "El presentador va a tener una importante reunión en la primera semana de febrero con un importante canal”, lanzaron desde la pantalla chica.

Se trata de América. El objetivo de este encuentro con la cúpula del mencionado canal es presentar los lineamientos de lo que será su temporada 2026.

Desde América han mostrado una postura abierta al diálogo para recibir a su antigua figura estelar. La gestión actual se mantiene expectante ante las ideas que el empresario pueda poner sobre la mesa de negociaciones.

Por último, en cuanto al contenido, el cambio de rumbo sería drástico respecto a sus últimas producciones de certámenes de baile. La intención de Tinelli es desembarcar con un “formato completamente distinto a lo que venía haciendo”, buscando adaptarse a las nuevas demandas del público. Se baraja la posibilidad de un show híbrido que podría ocupar la franja nocturna de los fines de semana, un espacio donde históricamente se han lucido las grandes figuras del país.