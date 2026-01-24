El kirchnerismo retomará en febrero la campaña por la libertad de Cristina

Luego de atravesar un complejo cuadro de apendicitis que le demandó una cirugía y varios días de internación, Cristina Kirchner retornó, de a poco, con las reuniones políticas. Algunas trascendieron como la que mantuvo con el dirigente social Juan Grabois; otras, en cambio, pasaron debajo del radar de la opinión pública.

El caso es que el kirchnerismo persigue el objetivo de que la ex presidenta no pierda centralidad. Como jefa del PJ nacional afronta varios focos de rebelión. Acaso el que genera más impacto es el que alumbró desde la provincia de Buenos Aires de la mano de Axel Kicillof.

Es en ese contexto que el núcleo duro que reporta al mandado de Cristina Kirchner, que cursa detención condenada por hechos de corrupción en su departamento del barrio porteño de Constitución, prepara una puesta en escena que incluye acciones callejeras. Concretamente, retomará la campaña “Cristina Libre”. El objetivo es reinstalar la idea de la proscripción política de la ex senadora y advertir que, sin su participación, las elecciones presidenciales de 2027 estarán atravesadas por una “dudosa legitimidad democrática”.

Cristina Kirchner, cuya condena incluye la prohibición de por vida para ejercer cargos públicos, pretendió ser candidata en las elecciones bonaerenses de septiembre. Sin embargo, la sentencia terminó evitando que se anotara como diputada provincial por la Tercera sección electoral.

En ese momento el kirchnerismo planteó que los comicios iban a estar cuestionados por la “proscripción” de la ex presidenta. Pero el tiempo pasó, el peronismo terminó ganando ampliamente esos comicios y aquella lectura finalmente quedó sepultada por la holgada victoria y el sonoro traspié libertario ocurrido el 7 de septiembre.

La campaña “Cristina Libre”, se relanzará a partir de febrero. Más allá de que se trate de una consigna militante, supone además una estrategia política y jurídica orientada a volver a poner en discusión el rol de la Corte Suprema, la validez de las condenas y el impacto de la proscripción en el sistema democrático.

Además, se persigue la idea de interpelar a un electorado más amplio, incluso por fuera del kirchnerismo que, a los ojos del Instituto Patria, empieza a mostrar signos de desgaste frente a “la política de la motosierra” liberal de Milei, en sectores como discapacidad, salud pública y ciencia.

El kirchnerismo está convencido de que Cristina sigue siendo la dirigente opositora que más mide. No es lo que piensan en el entorno de Kicillof, que calienta motores para comenzar en forma más decidida su instalación nacional de cara a 2027.