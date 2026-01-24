Los “abusos rutinarios” a migrantes en EE UU

Sube la temperatura y crecen los reclamos por falta de agua y luz este sábado en La Plata
Sube la temperatura y crecen los reclamos por falta de agua y luz este sábado en La Plata
Redacción AFP
El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos expresó su asombro ante los “abusos rutinarios” de las autoridades estadounidenses contra migrantes y refugiados, e instó a Washington a “poner fin a prácticas que están rompiendo familias”.
Volker Türk pidió a Estados Unidos que garantice que sus políticas migratorias respeten la dignidad humana y la ley, y condenó la “representación deshumanizante y el trato perjudicial hacia migrantes y refugiados”.
“Estoy estupefacto por los abusos ahora rutinarios contra migrantes y refugiados, y la denigración” que sufren, dijo en un comunicado.
Los operativos del Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) han estado en el foco de atención desde la muerte de Renee Nicole Good, una mujer de 37 años, a manos de un agente en Mineápolis el 7 de enero, lo que desató protestas en todo el país.
El alto comisionado deploró el uso de operativos de gran escala por parte de agentes de inmigración y otras autoridades estadounidenses, quienes han recurrido repetidamente a una fuerza aparentemente innecesaria o desproporcionada.
“Según el derecho internacional, el uso intencional de la fuerza letal solo está permitido como último recurso contra una persona que represente una amenaza inminente para la vida”, subrayó Türk.
También señaló que muchas detenciones, arrestos y expulsiones se realizan sin evaluar ni preservar la unidad familiar, lo que expone especialmente a los niños a riesgos graves y duraderos.
Medios estadounidenses publicaron esta semana la foto de un niño de cinco años, arrestado junto con su padre en Mineápolis por el ICE y llevado a un centro de detención en Texas, según la prensa.
