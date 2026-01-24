Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Súper Cartonazo por $2.000.000: mañana con EL DIA los números del viernes 23 y sábado 24 de enero

Policiales |Denuncian otros casos violentos y temen que liberen a los acusados

El drama vecinal detrás del ataque en Los Hornos

Por la brutal agresión a un joven hay dos chicas presas y a dos menores les dieron prisión preventiva. Miedo y tensión en todo el barrio

El drama vecinal detrás del ataque en Los Hornos

Una cámara de seguridad filmó a los involucrados en el caso / EL DIA

24 de Enero de 2026 | 02:14
Edición impresa

Pasan los días y todavía se respira tensión en Los Hornos donde el pasado fin de semana se produjo un salvaje ataque a golpes y puñaladas de un grupo mixto de jóvenes contra otro, de 24 años.

Como viene informando este diario, el sangriento episodio ocurrió de madrugada en 143 y 60. Por las graves heridas que le infligieron los agresores, el agredido primero fue trasladado a una unidad de atención primaria de la salud. Pero la complejidad de las lesiones motivaron su posterior derivación al Hospital San Juan de Dios. Allí le amputaron la pierna derecha, arriba de la rodilla, porque los médicos indicaron que por la hemorragia masiva que tuvo, corría seriamente peligro su vida.

Ayer, en el último parte médico, su hermana Elizabeth informó a EL DIA que el muchacho “sigue internado en estado crítico, él habla, aunque los médicos lo mantienen con analgésicos por los dolores”.

Hasta el momento son cuatro los detenidos: dos chicas mayores de edad, que habían sido liberadas en el inicio de la investigación, y dos adolescentes de 16 años. A estos últimos, la Justicia les dictó la prisión preventiva por 180 días.

“LAS PELEAS SON FRECUENTES”

Pero más allá de los involucrados en esta historia, hay otra realidad que se mantiene inalterable en el barrio del sangriento hecho: el temor de los vecinos.

Esa sensación que los invade no se circunscribe a este caso, porque, denunciaron en la tarde de ayer algunos frentistas ante este diario, “acá las peleas entre jóvenes son frecuentes y participan tanto muchachos como chicas”.

LE PUEDE INTERESAR

Sorprendieron a una joven con “cocaína rosa” en una cárcel de La Plata

LE PUEDE INTERESAR

VIDEO. Golpes a un empleado y terror en asalto a un local de empanadas de Tolosa

“Hasta ahora, lo que sabíamos era de que se agarraran a trompadas y patadas entre dos bandos. Pero lo que pasó con este joven, al que tuvieron que amputarle una pierna, fue terrible y aún no lo podemos creer”, reflejaron luego.

Sobre este último, una vecina aseguró que “no es del barrio, pero venía seguido en su moto porque tiene un amigo, con el que esa noche se habían puesto a tomar cerveza”.

Al mismo tiempo, dijo saber que “desde hacía una semana antes del ataque que había tenido discusiones con dos hermanos adolescentes, un chico y una chica. Y que la noche de la agresión al motociclista, se insultaron otra vez y ella convocó por teléfono a dos primas que tiene en Melchor Romero”.

De los referidos hermanos adolescentes, la mujer refirió que “el pibe es menor y está ahora detenido, pero su hermana solo figura como testigo, pese a que también en los videos se la ve entre los agresores”.

“Viven en 142 entre 55 y 57 con su madre, el padrastro, otros dos menores y el abuelo del más chiquito. Es una familia conflictiva a la cual del entorno del joven amputado le incendiaron la casa y lo mismo habían intentado otras personas el día anterior al ataque, porque los acusaron por el robo de un celular a dos mujeres adultas”, sostuvo la vecina.

“Hace poco que están en el barrio, porque residían en otro sector de Romero, donde tuvieron problemas con vecinos”, acotó.

“TENÍAN DENUNCIAS PREVIAS”

Elizabeth, angustiada por todo lo que se vive por estas horas, afirmó a este diario que los atacantes -quienes están detenidos- “tenían denuncias previas y tuvieron problemas con otros vecinos”. En este contexto pidió el avance de la causa por temor a que puedan quedar libres.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Atención: qué cortes de tránsito habrá en La Plata por el rodaje de la nueva miniserie para Netflix

La Plata: se conoció el video de la salvaje agresión que terminó con un joven amputado

La Tierra tendrá temporalmente una "segunda luna", confirmó la NASA: de qué se trata y cuánto durará

Un investigador platense participó del estudio que halló la evidencia más antigua del mundo sobre la sífilis

Hay amnistía y Estudiantes podrá contar con los jugadores que habían sido suspendidos tras el pasillo

Susto en La Plata: los jugadores de la selección de hockey protagonizaron un vuelco

Anticipan nueva ola de calor en la Región: cuáles serán los días más críticos

Gimnasia cambia la voz del estadio tras una década
+ Leidas

Presentó a Errecalde y finalizó el mercado

A modo de reajuste, choferes reiteran el pedido de unificar la tarifa de los taxis

Boom del huevo, cruje El Peligro: la capital provincial del sector enfrenta una crisis de crecimiento

Crece la comunidad brasileña en la Región: de venir a estudiar a formar una vida

Alerta en Berisso por cianobacterias: precauciones y recomendaciones en las playas locales

El PJ, todavía sin padrón oficial y un nuevo amague de ir a interna

VIDEO. Estudiantes: el campeón reaccionó a tiempo

Ahora sí, Marcos Rojo más cerca del Pincha
Últimas noticias de Policiales

Zona Norte bajo asedio: más robos y vecinos que ya no denuncian

Qué investiga la Justicia en la comisaría Octava

VIDEO. Caos en la avenida 122 tras un choque múltiple que terminó con heridos

VIDEO. Forzaron el portón de otro edificio
La Ciudad
Con el calor volvieron los cortes de luz y agua: furia de los vecinos
VIDEO. Explosiones, autos en llamas y 500 extras: habrá cortes en el Centro
Siguen las obras para habilitar el cuarto carril de la Autopista
Boom del huevo, cruje El Peligro: la capital provincial del sector enfrenta una crisis de crecimiento
Se esperan temperaturas sofocantes, con más de 30º
Espectáculos
Valentino: adiós al último gran diseñador italiano
“¿Y dónde está Gaby?”: la sorpresa que Sabatini le dio a un actor platense
Archivaron la causa contra Julio Iglesias
Martitegui cruzó a Icardi por “MasterChina”: “Es el show de Wanda”
Tras su cruce con Wanda, Icardi recibió la peor noticia sobre su carrera
Información General
Los números de la suerte del sábado 24 de enero de 2026, según el signo del zodíaco
Cuáles son los hospitales de PAMI disponibles para los beneficiarios que residen en la Provincia
Tatuajes solares: la moda que deja marcas para siempre
Hantavirus: confirman otra muerte y ya son 5 los decesos en la Provincia
Los números de la suerte del viernes 23 de enero de 2026, según el signo del zodíaco
Deportes
VIDEO. Estudiantes: el campeón reaccionó a tiempo
“No estuvimos sueltos en el primer tiempo”
Boca a fondo por el Ruso con una oferta tentadora
El TAS falló a favor de Verón y volvió a su cargo
Ilusiones renovadas: el Lobo debuta ante Racing

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla