El drama vecinal detrás del ataque en Los Hornos

Una cámara de seguridad filmó a los involucrados en el caso / EL DIA

Pasan los días y todavía se respira tensión en Los Hornos donde el pasado fin de semana se produjo un salvaje ataque a golpes y puñaladas de un grupo mixto de jóvenes contra otro, de 24 años.

Como viene informando este diario, el sangriento episodio ocurrió de madrugada en 143 y 60. Por las graves heridas que le infligieron los agresores, el agredido primero fue trasladado a una unidad de atención primaria de la salud. Pero la complejidad de las lesiones motivaron su posterior derivación al Hospital San Juan de Dios. Allí le amputaron la pierna derecha, arriba de la rodilla, porque los médicos indicaron que por la hemorragia masiva que tuvo, corría seriamente peligro su vida.

Ayer, en el último parte médico, su hermana Elizabeth informó a EL DIA que el muchacho “sigue internado en estado crítico, él habla, aunque los médicos lo mantienen con analgésicos por los dolores”.

Hasta el momento son cuatro los detenidos: dos chicas mayores de edad, que habían sido liberadas en el inicio de la investigación, y dos adolescentes de 16 años. A estos últimos, la Justicia les dictó la prisión preventiva por 180 días.

“LAS PELEAS SON FRECUENTES”

Pero más allá de los involucrados en esta historia, hay otra realidad que se mantiene inalterable en el barrio del sangriento hecho: el temor de los vecinos.

Esa sensación que los invade no se circunscribe a este caso, porque, denunciaron en la tarde de ayer algunos frentistas ante este diario, “acá las peleas entre jóvenes son frecuentes y participan tanto muchachos como chicas”.

“Hasta ahora, lo que sabíamos era de que se agarraran a trompadas y patadas entre dos bandos. Pero lo que pasó con este joven, al que tuvieron que amputarle una pierna, fue terrible y aún no lo podemos creer”, reflejaron luego.

Sobre este último, una vecina aseguró que “no es del barrio, pero venía seguido en su moto porque tiene un amigo, con el que esa noche se habían puesto a tomar cerveza”.

Al mismo tiempo, dijo saber que “desde hacía una semana antes del ataque que había tenido discusiones con dos hermanos adolescentes, un chico y una chica. Y que la noche de la agresión al motociclista, se insultaron otra vez y ella convocó por teléfono a dos primas que tiene en Melchor Romero”.

De los referidos hermanos adolescentes, la mujer refirió que “el pibe es menor y está ahora detenido, pero su hermana solo figura como testigo, pese a que también en los videos se la ve entre los agresores”.

“Viven en 142 entre 55 y 57 con su madre, el padrastro, otros dos menores y el abuelo del más chiquito. Es una familia conflictiva a la cual del entorno del joven amputado le incendiaron la casa y lo mismo habían intentado otras personas el día anterior al ataque, porque los acusaron por el robo de un celular a dos mujeres adultas”, sostuvo la vecina.

“Hace poco que están en el barrio, porque residían en otro sector de Romero, donde tuvieron problemas con vecinos”, acotó.

“TENÍAN DENUNCIAS PREVIAS”

Elizabeth, angustiada por todo lo que se vive por estas horas, afirmó a este diario que los atacantes -quienes están detenidos- “tenían denuncias previas y tuvieron problemas con otros vecinos”. En este contexto pidió el avance de la causa por temor a que puedan quedar libres.