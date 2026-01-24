“¿Y dónde está Gaby?”: la sorpresa que Sabatini le dio a un actor platense

TRAS LA FUNCIÓN DE “¿Y dónde está Gaby?”, SABATINI ESPERó A LAS ACTRICES Y AL ACTOR PLATENSE PARA SALUDARLOS Y, OBVIO, HUBO FOTO PARA EL RECUERDO

El actor platense Ignacio “Nacho” Pereyra todavía se emociona al recordarlo. Minutos antes de salir a escena en una función de Microteatro en Palermo, cuando los nervios habituales de la previa ya estaban a flor de piel, recibió un mensaje que le cambió por completo la noche y, sin exagerar, la vida, porque será un momento que recordará por siempre: Gabriela Sabatini estaba abajo, esperando para entrar a ver la obra que ayudó a escribir y protagoniza; una pieza atravesada, justamente, por su historia de amor y admiración hacia la ex tenista, a la que llamaron “¿Y dónde está Gaby?”.

“Lo digo y me emociono, porque fue un momento que no voy a olvidar jamás”, confiesa el también periodista local que desde chico sintió una conexión especial con Sabatini. No solo por el tenis, deporte que practicó en su infancia, sino por una identificación más profunda: su timidez, su manera de enfrentar la exposición pública, su compañerismo y la forma en que, aun en la derrota, “daba todo dentro y fuera de la cancha”.

Esa admiración de la niñez se convirtió, años después, en materia teatral. “¿Y dónde está Gaby?” nació casi por azar, en una reunión creativa junto a Micaela Minervino, Pilar Fernández y la directora Maruja Bustamante. En la casa de una de ellas, un enorme rascador para gatos terminó funcionando como disparador. La gata de Pereyra se llama Gabriela Sabatini, en homenaje a la tenista, y a partir de ahí apareció la idea: una obra de microteatro atravesada por enredos, gatos, recuerdos y una figura mítica que sobrevuela toda la historia: la Gaby Sabatini original.

“La obra cuenta algunas historias alrededor de la figura de Gaby y de mi gata Gaby”, explica el actor. “Y también está mi historia con ella, esa admiración que viene desde los ocho o nueve años, cuando me afectaba mucho cómo la criticaban pese a que siempre se entregaba al máximo”. Dice, también, que en ese intento por entender por qué a veces era tan castigada por algún sector del periodismo, él mismo se volcó hacia esa carrera, que hoy desarrolla desde el micrófono de Radio Provincia.

“¿Y dónde está Gaby?” se estrenó en noviembre en la reconocida sala palermitana, que ofrece contenidos de 15 minutos, para 21 personas, y con una programación temática que cambia mes a mes. Las funciones se ofrecen en loop y el público puede elegir qué y cuántos espectáculos ver, si es que quiere ver más de uno.

En esa, llamémosle, primera temporada, un sueño improbable empezó a rondar al grupo, y era la loca idea de que Gabriela Sabatini fuera a ver la obra. “Toda mi vida perseguí el sueño de conocerla, de darle un abrazo, de decirle lo mucho que la admiro. Pero siempre traté de no joderla, porque sé que es muy tímida y de perfil bajo”, cuenta Pereyra. La invitación se le cursó, a través de una conocida, en noviembre. Y en enero, cuando la obra volvió a la cartelera, el grupo volvió a intentar.

La respuesta llegó de la manera más inesperada. En la previa de una función, el mensaje de la intermediaria fue claro: “Estamos abajo”: Gabriela Sabatini estaba abajo, esperando para entrar a ver la obra inspirada en ella. “Fue una locura. Lloraba, me reía, caminaba de un lado a otro. No podía entender lo que estaba a punto de pasar”, recuerda. Durante la función, Pereyra evitó buscarla con la mirada, pero asegura que la sintió igual. “Sentí su magnetismo. Sin verla, sentí que estaba ahí. Es algo inexplicable”.

Al finalizar la obra, Sabatini los esperó a la salida de la sala. Hubo abrazos, risas y agradecimientos. “Ella me dijo que le daba vergüenza que le hubiéramos hecho una obra. Yo solo le decía ‘te quiero mucho’. Sentí que no fue a cumplir, sino a vivir un momento”, resume el actor, convencido de haber confirmado, una vez más, “la calidad de ser humano que es”.

“¿Y dónde está Gaby?” transita sus últimas funciones en el Multiteatro. La obra cuenta la historia de Darío, un hombre angustiado por la desaparición de su gata durante tres días, hasta que el reencuentro trae consigo un cambio inesperado. Actúan Micaela Minervino, Pilar Fernández e Ignacio Pereyra León, con dramaturgia y dirección de Maruja Bustamante, quien además se suma al elenco en estas funciones finales.

Las últimas presentaciones serán hoy, el martes, el miércoles y el sábado próximos a las 23, 23:30, 00:00, 00:30, 01:00. Entradas en https://tickets.microteatro.com.ar/

LO QUE VENDRÁ

Para Pereyra, el cierre de enero no implica un punto final, sino un nuevo comienzo. En marzo estrenará “Único padre”, la precuela de “Único hijo”, su primera experiencia en microteatro, junto a Minervino y Fernández, con dirección de Julia Morgado. Además, retomará funciones con otro de sus grupos teatrales en el Cementerio de la Chacarita y anticipa que 2026 podría traer una nueva producción de “La mujer mutante”.

“Se vienen un montón de cosas”, dice, aunque para eso habrá que esperar. Por ahora se regala el tiempo para seguir saboreando la noche en la que Gabriela Sabatini, la posta, lo sorprendió.