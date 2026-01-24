Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Súper Cartonazo por $2.000.000: mañana con EL DIA los números del viernes 23 y sábado 24 de enero

La Ciudad |En los barrios

Abrió la convocatoria para los carnavales

Abrió la convocatoria para los carnavales
24 de Enero de 2026 | 03:05
Edición impresa

La Municipalidad de La Plata abrió la convocatoria para que organizaciones sociales, barriales y comunitarias se inscriban en el Registro de Carnavales Barriales, de cara a los festejos previstos para los primeros días de febrero. El objetivo es ordenar y acompañar la realización de eventos en el espacio público, garantizando celebraciones seguras y una adecuada convivencia ciudadana.

La inscripción está dirigida a centros culturales, clubes, centros de fomento, murgas, comparsas y agrupaciones que estén organizando carnavales en barrios de la ciudad. El registro permite iniciar el proceso de habilitación, que será evaluado por la Secretaría de Cultura junto a otras áreas municipales, de acuerdo con los requisitos vigentes.

Los interesados podrán anotarse hasta el sábado 7 de febrero mediante un formulario digital, en el que se solicitan datos de contacto y detalles del evento, como fecha, horario y lugar de realización.

Desde el Municipio destacaron la importancia de los carnavales barriales como una expresión cultural profundamente arraigada en la identidad platense.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Atención: qué cortes de tránsito habrá en La Plata por el rodaje de la nueva miniserie para Netflix

La Plata: se conoció el video de la salvaje agresión que terminó con un joven amputado

La Tierra tendrá temporalmente una "segunda luna", confirmó la NASA: de qué se trata y cuánto durará

Un investigador platense participó del estudio que halló la evidencia más antigua del mundo sobre la sífilis

Hay amnistía y Estudiantes podrá contar con los jugadores que habían sido suspendidos tras el pasillo

Susto en La Plata: los jugadores de la selección de hockey protagonizaron un vuelco

Anticipan nueva ola de calor en la Región: cuáles serán los días más críticos

Gimnasia cambia la voz del estadio tras una década
+ Leidas

Presentó a Errecalde y finalizó el mercado

A modo de reajuste, choferes reiteran el pedido de unificar la tarifa de los taxis

Boom del huevo, cruje El Peligro: la capital provincial del sector enfrenta una crisis de crecimiento

Crece la comunidad brasileña en la Región: de venir a estudiar a formar una vida

Alerta en Berisso por cianobacterias: precauciones y recomendaciones en las playas locales

El PJ, todavía sin padrón oficial y un nuevo amague de ir a interna

Ahora sí, Marcos Rojo más cerca del Pincha

Los números de la suerte del sábado 24 de enero de 2026, según el signo del zodíaco
Últimas noticias de La Ciudad

Con el calor volvieron los cortes de luz y agua: furia de los vecinos

VIDEO. Explosiones, autos en llamas y 500 extras: habrá cortes en el Centro

Siguen las obras para habilitar el cuarto carril de la Autopista

Boom del huevo, cruje El Peligro: la capital provincial del sector enfrenta una crisis de crecimiento
Espectáculos
Valentino: adiós al último gran diseñador italiano
“¿Y dónde está Gaby?”: la sorpresa que Sabatini le dio a un actor platense
Archivaron la causa contra Julio Iglesias
Martitegui cruzó a Icardi por “MasterChina”: “Es el show de Wanda”
Tras su cruce con Wanda, Icardi recibió la peor noticia sobre su carrera
Información General
Los números de la suerte del sábado 24 de enero de 2026, según el signo del zodíaco
Cuáles son los hospitales de PAMI disponibles para los beneficiarios que residen en la Provincia
Tatuajes solares: la moda que deja marcas para siempre
Hantavirus: confirman otra muerte y ya son 5 los decesos en la Provincia
Los números de la suerte del viernes 23 de enero de 2026, según el signo del zodíaco
Policiales
Zona Norte bajo asedio: más robos y vecinos que ya no denuncian
Qué investiga la Justicia en la comisaría Octava
VIDEO. Caos en la avenida 122 tras un choque múltiple que terminó con heridos
VIDEO. Forzaron el portón de otro edificio
El drama vecinal detrás del ataque en Los Hornos
Deportes
VIDEO. Estudiantes: el campeón reaccionó a tiempo
“No estuvimos sueltos en el primer tiempo”
Boca a fondo por el Ruso con una oferta tentadora
El TAS falló a favor de Verón y volvió a su cargo
Ilusiones renovadas: el Lobo debuta ante Racing

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla