Abrió la convocatoria para los carnavales

La Municipalidad de La Plata abrió la convocatoria para que organizaciones sociales, barriales y comunitarias se inscriban en el Registro de Carnavales Barriales, de cara a los festejos previstos para los primeros días de febrero. El objetivo es ordenar y acompañar la realización de eventos en el espacio público, garantizando celebraciones seguras y una adecuada convivencia ciudadana.

La inscripción está dirigida a centros culturales, clubes, centros de fomento, murgas, comparsas y agrupaciones que estén organizando carnavales en barrios de la ciudad. El registro permite iniciar el proceso de habilitación, que será evaluado por la Secretaría de Cultura junto a otras áreas municipales, de acuerdo con los requisitos vigentes.

Los interesados podrán anotarse hasta el sábado 7 de febrero mediante un formulario digital, en el que se solicitan datos de contacto y detalles del evento, como fecha, horario y lugar de realización.

Desde el Municipio destacaron la importancia de los carnavales barriales como una expresión cultural profundamente arraigada en la identidad platense.