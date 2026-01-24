Abrió la convocatoria para los carnavales

Boom del huevo, cruje El Peligro: la capital provincial del sector enfrenta una crisis de crecimiento
La Municipalidad de La Plata abrió la convocatoria para que organizaciones sociales, barriales y comunitarias se inscriban en el Registro de Carnavales Barriales, de cara a los festejos previstos para los primeros días de febrero. El objetivo es ordenar y acompañar la realización de eventos en el espacio público, garantizando celebraciones seguras y una adecuada convivencia ciudadana.
La inscripción está dirigida a centros culturales, clubes, centros de fomento, murgas, comparsas y agrupaciones que estén organizando carnavales en barrios de la ciudad. El registro permite iniciar el proceso de habilitación, que será evaluado por la Secretaría de Cultura junto a otras áreas municipales, de acuerdo con los requisitos vigentes.
Los interesados podrán anotarse hasta el sábado 7 de febrero mediante un formulario digital, en el que se solicitan datos de contacto y detalles del evento, como fecha, horario y lugar de realización.
Desde el Municipio destacaron la importancia de los carnavales barriales como una expresión cultural profundamente arraigada en la identidad platense.
