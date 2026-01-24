Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Súper Cartonazo por $2.000.000: mañana con EL DIA los números del viernes 23 y sábado 24 de enero

La Ciudad |Rige una alerta AMARILLA

Se esperan temperaturas sofocantes, con más de 30º

24 de Enero de 2026 | 03:06
La ola de calor que desembarcó ayer en la Región llegó para quedarse, en principio, durante toda la semana. Según el pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las temperaturas máximas rondarán los 30 grados, con picos que podrían alcanzar los 36. Rige una alerta amarilla por calor extremo. Ante este escenario, las autoridades sanitarias aconsejan extremar las medidas de cuidado para evitar golpes de calor y otros riesgos para la salud.

En cuanto al pronóstico, el domingo se espera una mínima de 22 grados y una máxima de 33. El lunes será el día más caluroso, con 26 de mínima y una máxima de 36 grados. Para el martes se prevé una mínima de 22 y una máxima de 33; el miércoles, 22 de mínima y 32 de máxima; el jueves, 23 y 32 grados; y el viernes, una mínima de 20 y una máxima de 32 grados.

Ante las altas temperaturas, las autoridades sanitarias aconsejan evitar la exposición al sol entre las 10 y las 16, hidratarse de manera frecuente aunque no haya sed, cuidar la conservación de los alimentos y extremar los cuidados en niños, personas mayores, gestantes y lactantes, ante el riesgo de deshidratación.

 

