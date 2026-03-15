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Política y Economía |El Presidente participó del Madrid Economic Forum

Milei, contra los “empresarios corruptos” y Pedro Sánchez, a quien llamó “impresentable”

Cuestionó a industriales argentinos por su rechazo a la apertura económica y lanzó ironías contra el mandatario español

Milei, contra los “empresarios corruptos” y Pedro Sánchez, a quien llamó “impresentable”

MILEI, EN EL MADRID ECONOMIC FORUM / WEB

15 de Marzo de 2026 | 02:54
Edición impresa

El presidente Javier Milei participó del Madrid Economic Forum, un encuentro de perfil liberal que reunió a empresarios, inversores, referentes políticos de la derecha española y seguidores de las ideas libertarias. Ante un auditorio colmado, el mandatario argentino centró buena parte de su exposición en la defensa de la apertura económica y en las críticas a sectores del empresariado local que cuestionan esa política.

Durante su intervención, Milei volvió a confrontar con los empresarios Paolo Rocca, del Grupo Techint, y Javier Madanes Quintanilla, de Aluar y Fate. Los acusó de buscar mantener privilegios mediante un esquema de protecciones estatales y los calificó de “prebendarios”, “extorsionadores” y “corruptos”.

Según el Presidente, el debate actual en la Argentina gira en torno a la necesidad de abandonar un modelo económico cerrado. “Lo que se está defendiendo es la posibilidad de algunos empresarios de seguir beneficiándose de un mercado protegido”, sostuvo. En esa línea, insistió en que la apertura comercial permitirá reducir costos, mejorar la competitividad y elevar el nivel de vida de los consumidores.

Milei también mencionó el conflicto con la industria del neumático y señaló que la eliminación de barreras a la importación generaría una reasignación de recursos hacia sectores más productivos. Desde su perspectiva, ese proceso podría implicar dificultades para empresas menos competitivas, pero redundaría en beneficios para la economía en su conjunto.

Críticas a la estructura corporativa y a los medios

En su exposición, el jefe de Estado amplió sus cuestionamientos al señalar que la resistencia a las reformas económicas no proviene únicamente del ámbito empresarial, sino también de lo que definió como una “estructura corporativa” integrada por dirigentes políticos, sindicatos y sectores del periodismo.

Afirmó que la discusión sobre la apertura comercial está atravesada por intereses que buscan preservar regulaciones y subsidios. En ese sentido, defendió la política de desregulación impulsada por su Gobierno, que según indicó apunta a eliminar trabas administrativas y fomentar la inversión privada.

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El mandatario sostuvo que la reducción del intervencionismo estatal es una condición necesaria para mejorar la productividad y el crecimiento económico. También reiteró su rechazo a la justicia social como principio rector de la política económica, al considerar que distorsiona los incentivos y desalienta la generación de riqueza.

Nuevos cuestionamientos a Pedro Sánchez

El discurso incluyó además referencias directas al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, con quien Milei mantiene un enfrentamiento político desde antes de asumir la Presidencia. En tono irónico, el mandatario argentino volvió a lanzar críticas personales (lo llamó “impresentable”) y vinculó la gestión del líder socialista con lo que considera los efectos negativos del intervencionismo económico.

Milei sostuvo que España enfrenta dificultades económicas como consecuencia de políticas inspiradas en el “socialismo del siglo XXI” y advirtió sobre los riesgos de ese modelo para Occidente. En ese marco, reivindicó el capitalismo como el único sistema capaz de generar prosperidad sostenida.

El jefe de Estado también elogió a dirigentes y economistas liberales, y destacó el rol del expresidente estadounidense Donald Trump en el avance de lo que denominó una “reacción global contra el socialismo”.

Defensa del rumbo económico

A lo largo de su intervención, Milei defendió las medidas adoptadas por su administración desde diciembre de 2023. Entre ellas mencionó el ajuste fiscal, la reducción del gasto público, las reformas regulatorias y la baja del riesgo país.

El Presidente afirmó que esas políticas buscan “eliminar la incertidumbre” y crear condiciones favorables para la inversión y el crecimiento. También remarcó que su Gobierno promueve la acumulación de capital, el desarrollo del capital humano y la expansión de los mercados como pilares del progreso económico.

En ese contexto, sostuvo que la Argentina se encuentra en un proceso de transformación estructural que permitirá mejorar los salarios reales, aumentar el empleo y reducir la pobreza en el mediano plazo.

Asimismo, volvió a cuestionar al kirchnerismo y a otros sectores opositores, a los que responsabilizó por el deterioro económico heredado y por sostener políticas que, a su juicio, profundizaron la crisis.

Una nueva escala internacional en su agenda

La participación en el foro económico formó parte de una gira internacional que incluyó actividades recientes en Estados Unidos y Chile. En Madrid, Milei mantuvo reuniones con referentes del pensamiento liberal y dirigentes de la derecha española, entre ellos el líder de Vox, Santiago Abascal.

El mandatario evitó realizar una visita oficial al Gobierno español o mantener contactos institucionales con la Casa Real, en línea con el distanciamiento político existente con la administración de Sánchez.

El evento convocó principalmente a emprendedores, especialistas en criptomonedas e inversores vinculados al ecosistema liberal. Según los organizadores, la confirmación de la presencia de Milei impulsó la venta de entradas y aumentó la repercusión del encuentro.

Tras su exposición, el Presidente emprendió el regreso a la Argentina junto a una comitiva reducida, en medio de la continuidad del debate interno sobre las reformas económicas y el rumbo del proceso de apertura comercial.

 

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