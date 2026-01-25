“Si Kicillof quiere ser alternativa tiene que cambiar”

Radicales en modo Messi y las fechas que sobrevuelan en el imaginario de 2027
El diputado nacional Miguel Ángel Pichetto aseguró que si Axel Kicillof desea transformarse en un candidato presidencial con chances para 2027 “debe realmente reordenar su proyecto” y “cambiar la visión y las ideas”.
“El peronismo tiene que darse un debate de ideas, como hizo después de la derrota de 1983. Era un partido conducido por sindicalistas, algunos de larga trayectoria, vinculados fuertemente con Perón, como Lorenzo Miguel, y se dieron cuenta que además de renovar también la propia estructura de la CGT, tenían que renovar las ideas y se instaló el debate democrático en el peronismo. No podía ser un partido antisistema democrático, ese fue el logro de la renovación. El debate pasa por cuáles son los mensajes, cuál es el discurso para volver a contener a la sociedad en una propuesta que pueda ser confiable. De lo contrario, al no haber opción, el oficialismo juega solo. Si vos volvés con la propuesta del Estado presente, del género, de las Madres de Plaza de Mayo -que hicieron una tarea loable- y los movimientos sociales…bueno. Esa estética es perdedora, doblemente perdedora”, consideró en una entrevista con un diario porteño.
En ese marco, volvió sobre la figura de Kicillof. “Este proceso hoy lo está viviendo de manera muy profunda el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Si quiere realmente reordenar su proyecto y tener alternativa en la política argentina, tiene que cambiar la visión y las ideas”, sostuvo.
Según Pichetto, Kicillof “falla al tratar de recuperar confianza en la sociedad. Hay construir un partido que tenga confianza y que sea un proyecto para la sociedad argentina vinculada con la tradición histórica del peronismo, que es el trabajo, la industria, la cultura. Va a estar esta alternativa en 2027, pero con ideas nuevas, con una visión nueva y más moderna”.
