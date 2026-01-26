Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

"Game over" en La Plata: un joven cayó tras robar y provocar daños en un salón de juegos

26 de Enero de 2026 | 21:15

En las últimas horas, un hombre fue aprehendido este lunes en el centro de La Plata tras un audaz pero fallido raid delictivo. El sujeto, de 29 años, fue acusado de asaltar un conocido salón de juegos  ubicada en calle 49 entre 7 y 8. Sin embargo, regresó al lugar del hecho poco tiempo después, fue reconocido por el personal de seguridad y protagonizó un intento de escape.

El episodio comenzó al mediodía, cuando el delincuente ingresó al complejo comercial. Según pudieron reconstruir los investigadores a través de las cámaras de seguridad, el sospechoso violentó la estructura de una máquina de carreras Daytona, provocó daños para sustraer la recaudación de dinero en efectivo que se encontraba en su interior.

La sorpresa del personal de seguridad privada fue mayor cuando, minutos antes de la aprehensión, notaron que el mismo sujeto de las grabaciones ingresaba nuevamente a la galería. Al verse descubierto y enfrentado por el vigilador, el acusado emprendió una veloz huida a pie por las calles del centro.

A su vez, efectivos del Comando de Patrullas, que se encontraban en recorrida preventiva, fueron alertados del suceso y montaron un rápido operativo cerrojo basándose en la descripción física y de vestimenta del sospechoso. Finalmente, lograron interceptarlo y reducirlo en la esquina de 8 y 50.

 

