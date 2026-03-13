Un centro para jóvenes con autismo denuncia falta de pagos de IOMA

La organización civil Apadea La Plata denunció la falta de pagos por parte de IOMA por las prestaciones que brinda a jóvenes y adultos con autismo. Según indicaron desde la institución de 514 entre 19 y 20, la obra social bonaerense adeuda pagos desde octubre, lo que generó una situación económica “desesperante”.

María Elena Romero, integrante de la comisión directiva de la entidad, explicó que el centro forma parte del Programa TEA de IOMA y trabaja especialmente con jóvenes y adultos dentro del espectro autista, un grupo etario que, según advirtió, suele tener menos espacios de atención que las infancias.

“Octubre fue el último mes que pudieron cobrar los prestadores porque IOMA no realiza los pagos”, señaló Romero. En ese sentido, explicó que primero comenzaron con demoras de algunas semanas, luego de un mes y actualmente los profesionales acumulan varios meses sin cobrar.

La situación impacta directamente en el funcionamiento del centro y en el sostenimiento de los equipos terapéuticos. “No sabemos cómo pagarles a los prestadores. Son profesionales con familias y necesitan sus sueldos”, sostuvo. Además, advirtió que muchos especialistas continúan trabajando por compromiso con los pacientes, pese a los bajos valores de las prestaciones.

En Apadea La Plata se brindan espacios de psicología, psicopedagogía, musicoterapia, fonoaudiología y terapia ocupacional, además de actividades deportivas, culturales y artísticas. También participan acompañantes terapéuticos, domiciliarios y escolares.

“IOMA no nos escucha y lo que es más grave es que parece una comisaría porque está repleta de policías”, denunció y cerró: “No nos permiten hablar con nadie, no nos dejan pasar a hablar con ninguna autoridad ni como prestadores ni como padres”.