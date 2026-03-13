Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
La Ciudad |La situación es “desesperante”

Un centro para jóvenes con autismo denuncia falta de pagos de IOMA

Un centro para jóvenes con autismo denuncia falta de pagos de IOMA

Apadea denuncia que no obtuvo respuesta de Ioma / el dia

13 de Marzo de 2026 | 01:09
Edición impresa

La organización civil Apadea La Plata denunció la falta de pagos por parte de IOMA por las prestaciones que brinda a jóvenes y adultos con autismo. Según indicaron desde la institución de 514 entre 19 y 20, la obra social bonaerense adeuda pagos desde octubre, lo que generó una situación económica “desesperante”.

María Elena Romero, integrante de la comisión directiva de la entidad, explicó que el centro forma parte del Programa TEA de IOMA y trabaja especialmente con jóvenes y adultos dentro del espectro autista, un grupo etario que, según advirtió, suele tener menos espacios de atención que las infancias.

“Octubre fue el último mes que pudieron cobrar los prestadores porque IOMA no realiza los pagos”, señaló Romero. En ese sentido, explicó que primero comenzaron con demoras de algunas semanas, luego de un mes y actualmente los profesionales acumulan varios meses sin cobrar.

La situación impacta directamente en el funcionamiento del centro y en el sostenimiento de los equipos terapéuticos. “No sabemos cómo pagarles a los prestadores. Son profesionales con familias y necesitan sus sueldos”, sostuvo. Además, advirtió que muchos especialistas continúan trabajando por compromiso con los pacientes, pese a los bajos valores de las prestaciones.

En Apadea La Plata se brindan espacios de psicología, psicopedagogía, musicoterapia, fonoaudiología y terapia ocupacional, además de actividades deportivas, culturales y artísticas. También participan acompañantes terapéuticos, domiciliarios y escolares.

“IOMA no nos escucha y lo que es más grave es que parece una comisaría porque está repleta de policías”, denunció y cerró: “No nos permiten hablar con nadie, no nos dejan pasar a hablar con ninguna autoridad ni como prestadores ni como padres”.

LE PUEDE INTERESAR

Por el celular, cerca de la mitad de los adolescentes no duerme lo suficiente

LE PUEDE INTERESAR

Pami: se puede seguir el envío de pañales por una App

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Lucas Alario, desafectado para enfrentar a Lanús: qué dice el parte médico

Julián Kadijevic se perfila para atajar ante Independiente Rivadavia en el Bosque

VIDEO. La Plata: buscan a un automovilista que atropelló a dos jóvenes en moto y escapó

Sexo seguro: captan a un policía de la Bonaerense en pleno acto al lado de un patrullero

Desarrolladores, inmobiliarias y escribanías detrás de la denuncia por venta de lotes ilegales en La Plata

Un UPD de La Plata terminó en escándalo: manoseos y beso no consentido a una menor
+ Leidas

Primer cuatrimestre en riesgo en la Universidad

La inflación sigue alta Otro 2,9% que mete presión

Emotivo homenaje en La Plata a Raúl Alfonsín a 99 años de su nacimiento

Los números de la suerte del viernes 13 de marzo de 2026, según el signo del zodíaco

Las guardias de mal en peor: pocos médicos y alertan por más cierres

Estudiantes quiere volver al triunfo y el Cacique festejar en UNO

La Vice denunció en la Justicia al diputado Petri

El intestino, posible clave de la pérdida de memoria
Últimas noticias de La Ciudad

Las guardias de mal en peor: pocos médicos y alertan por más cierres

Los teléfonos, en la mochila: las secundarias se suman a la regulación

Malestar por subas del 100% en la boleta del agua

Por el celular, cerca de la mitad de los adolescentes no duerme lo suficiente
Espectáculos
Britney desatada: cronología de la escandalosa vida de Spears después de la tutela
DM Experience Una inmersión profunda en el universo Depeche Mode
Gabriela Parigi “Todos padecemos la lógica del rendimiento”
“Resistencias”: acción poética ante el horror
“El tic, tac dejó de correr”: Mauro Icardi oficializa su divorcio de Wanda Nara
Policiales
Delito juvenil en la Ciudad: entre 2024 y 2025 detuvieron a más de 1.000 menores
Falso testimonio: Godoy pidió arresto domiciliario
Armas, electrónica, ropa y dinero, el botín de un robo en Villa Elvira
Le dijo a su ex “quiero volver con vos” y, ante la negativa, la atacó a piñas
VIDEO. Evacuaron dos facultades de la UNLP tras una amenaza de bomba
Información General
Tabaco para armar: crece su consumo entre jóvenes
El intestino, posible clave de la pérdida de memoria
Desarrollan una pintura con citronela en la UNLP
Los números de la suerte del viernes 13 de marzo de 2026, según el signo del zodíaco
Cuenta DNI anunció beneficios con Pagos NFC: descuentos en supermercado y reintegro 100% en transporte público
Deportes
Kadijevic: un apellido que lleva el arco en la sangre
Estudiantes quiere volver al triunfo y el Cacique festejar en UNO
La racha que empieza a incomodar al Xeneize
Debut ganador: el ciclo de Coudet en River arrancó con una sonrisa
Defensa empató y Soso explotó de bronca

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla