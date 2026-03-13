Se define la situación del adolescente acusado de matar a Mateo Yagame

La espera se está haciendo eterna para la familia de Mateo Yagame ante la falta de una resolución por parte de la Justicia del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, que debe expedirse sobre la situación del adolescente acusado del crimen, que era no punible cuando cometió el hecho -enero de 2025-, ya que tenía 14 años.

Si bien recientemente se produjo una reforma que bajó la edad que se toma como límite para considerar a una persona imputable, como la ley no se aplica con efectos retroactivos, el joven que acuchilló a Mateo quedó al margen de esta discusión. Y si bien cuenta con una medida de seguridad, que lo mantiene alojado en un instituto, la misma ya habría llegado a su término, por lo que en breve debería resolverse su futuro.

En ese sentido, si bien se esperaba que eso aconteciera en la jornada de ayer, después de más de tres horas de presencia en tribunales, se informó que el fallo quedaba presuntamente para hoy.

Demás está decir que la familia de Mateo siente una gran decepción por este estado de indefinición, mucho más cuando no abriga mayores esperanzas de que el joven permanezca encerrado.

“Quienes estamos encerrados en un dolor interminable somos nosotros. El asesino saldrá en libertad”, indicaron.