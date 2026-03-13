Abren investigación por el viaje de la esposa de Adorni a EE UU

Mientras el Gobierno respaldó al Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por haber llevado a su esposa al reciente viaje oficial a Nueva York, el escándalo ya tiene derivaciones judiciales. Además de dos denuncias que presentó el miércoles la oposición en la Justicia Federal, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) abrió ayer un expediente preliminar para analizar si hubo delitos o fallas tanto en ese vuelo a Estados Unidos como en el que llevó a la familia de Adorni de vacaciones a Punta del Este. El delito que se investiga es posible incumplimiento de la función pública.

De oficio, y con la finalidad de esclarecer los hechos que tomaron estado público, la PIA -a cargo del fiscal general, Sergio Rodríguez- inició una investigación sobre el accionar de Adorni.

El escándalo ha ido creciendo. El funcionario insistió con que no hizo uso de fondos públicos para los viajes denunciados, aún cuando en el de EE UU registró a su esposa en el avión presidencial y en el alojamiento de la comitiva. Señaló que se afrontó con gastos familiares. Justificó la presencia de su mujer en el hecho de que estaría “deslomándose una semana en Nueva York”, lo que agigantó la polémica y lo convirtió en el centro de burlas en las redes. Ayer reconoció su error en una usar ese término (ver aparte).

A esa situación se sumaron imágenes de Adorni realizando una viaje a Punta del Este con su familia en un vuelo privado el fin de semana largo por Carnaval.

“Ánimo”

Pero ante esta situación, Adorni consiguió el respaldo de lo más alto del Gobierno, incluido el presidente Javier Milei, su hermana y secretaria General de la Presidencia, Karina Milei (ella es su terminal política) y hasta el asesor Santiago Caputo, que se supone está en el bando interno contrario.

Milei sostuvo que si muchos sectores “supieran el concepto de costo marginal tendrían claro que muchas cosas que se dicen no tienen ni el más mínimo sentido. Pero como pocos economistas lo entienden de verdad y a otros rubros no les importa (ni lo captan) entonces ensucian… Ánimo”. Karina, en tanto, también usó sus redes. Habló de su “apoyo total e incondicional” al jefe de Gabinete. “Frente a tanta basura mediática. Conozco tu integridad. Eso me alcanza. Siempre con vos”, señaló.

La escalada de críticas también mereció menciones solidarias de Diego Santilli, ministro del Interior, y Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados. “Ayer, hoy y siempre junto a Adorni. Espalda con espalda frente a tantos burdos ataques mediáticos orquestados desde la oposición. Vamos a defender a siempre a los argentinos de bien. Manuel es uno de ellos”, expresó Menem. “No vamos a permitir ningún tipo de operación política para que el kirchnerismo, una vez más, intente desestabilizar al gobierno. A fondo con Adorni”, escribió El Colorado.

Desde la organización política juvenil libertaria Las Fuerzas del Cielo, liderada por Caputo, no vacilaron en remarcar la honestidad de Adorni. Y criticaron a los periodistas que señalaron que el poderoso asesor “ayudó a filtrar” el video en el que se ve al jefe de Gabinete tomar el vuelo privado con destino a Punta del Este. En verdad, la sombra de Caputo sobre la cuestión fue comidilla del mundo político.

“El que diga que Santiago Caputo opera contra el gobierno, ese es el traidor”, disparó muy vehemente Agustín Romo, espada del asesorísimo.

En análisis

En este contexto, la PIA consideró que los hechos debían ser investigados. La investigación se abrió de oficio. Fuentes judiciales indicaron que primero, “se van a verificar las diferentes situaciones y después, se analizará si las acciones podrían encuadrar la comisión de algún delito”. El resultado puede derivar en una denuncia penal o que se archive. Se supone que el organismo que depende del MInisterio Fiscal de la Nación actúa como un órgano independiente dentro del sistema de control.

Las posibles soluciones, se detalló, “van desde la posibilidad de que no exista ninguna irregularidad, hasta la opción de que sí exista y termine radicándose una denuncia penal”. Como se trata de una investigación en estado embrionario, no hay ningún dictado firmado como tampoco ninguna imputación formulada. Se están analizando los hechos.

La Procuraduría que dirige el fiscal Rodríguez se especializa en hechos de corrupción e irregularidades administrativas “cometidas por agentes de la Administración Nacional”. Se trata del personal que integra los organismos centralizados, descentralizados o entes en el que el Estado tiene participación. De modo que la Fiscalía no entiende sobre los hechos que tengan lugar en los Poderes Legislativo o Judicial de la Nación, como tampoco en los gobiernos provinciales o locales.

La pesquisa de la PIA convivirá con los dos expedientes que tramitan en Comodoro Py: una denuncia penal del abogado kirchnerista Gregorio Dalbón y otra de la diputada Marcela Pagano, ex libertaria y hoy híper-opositora.