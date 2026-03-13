VIDEO. “Oscuro accionar”, viajes y su rol en la AFA: qué le dijo Tapia al juez
Los teléfonos, en la mochila: las secundarias se suman a la regulación
Debut ganador: el ciclo de Coudet en River arrancó con una sonrisa
Las guardias de mal en peor: pocos médicos y alertan por más cierres
Los dólares, bonos y acciones en baja; el riesgo país, para arriba
Abren investigación por el viaje de la esposa de Adorni a EE UU
VIDEO. Inauguran otro tramo de la Avenida 60, con fuerte apoyo de Alak a Kicillof
“El radicalismo necesita urgente la legitimidad plena de su conducción”
Con mensajes de unidad, la UCR y el PJ platenses homenajearon a Alfonsín
Un centro para jóvenes con autismo denuncia falta de pagos de IOMA
Por el celular, cerca de la mitad de los adolescentes no duerme lo suficiente
Homenajes en la Ciudad a mujeres inmigrantes por su labor social y cultural
Actividades: celebración por el Día de la Mujer, defensa personal y cursos
Armas, electrónica, ropa y dinero, el botín de un robo en Villa Elvira
Le dijo a su ex “quiero volver con vos” y, ante la negativa, la atacó a piñas
VIDEO. Evacuaron dos facultades de la UNLP tras una amenaza de bomba
Quedó inconsciente tras ser atacado con una llave de rueda en Berisso
Se define la situación del adolescente acusado de matar a Mateo Yagame
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Lo hizo la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), fiscalía especializada en casos de corrupción
Mientras el Gobierno respaldó al Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por haber llevado a su esposa al reciente viaje oficial a Nueva York, el escándalo ya tiene derivaciones judiciales. Además de dos denuncias que presentó el miércoles la oposición en la Justicia Federal, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) abrió ayer un expediente preliminar para analizar si hubo delitos o fallas tanto en ese vuelo a Estados Unidos como en el que llevó a la familia de Adorni de vacaciones a Punta del Este. El delito que se investiga es posible incumplimiento de la función pública.
De oficio, y con la finalidad de esclarecer los hechos que tomaron estado público, la PIA -a cargo del fiscal general, Sergio Rodríguez- inició una investigación sobre el accionar de Adorni.
El escándalo ha ido creciendo. El funcionario insistió con que no hizo uso de fondos públicos para los viajes denunciados, aún cuando en el de EE UU registró a su esposa en el avión presidencial y en el alojamiento de la comitiva. Señaló que se afrontó con gastos familiares. Justificó la presencia de su mujer en el hecho de que estaría “deslomándose una semana en Nueva York”, lo que agigantó la polémica y lo convirtió en el centro de burlas en las redes. Ayer reconoció su error en una usar ese término (ver aparte).
A esa situación se sumaron imágenes de Adorni realizando una viaje a Punta del Este con su familia en un vuelo privado el fin de semana largo por Carnaval.
Pero ante esta situación, Adorni consiguió el respaldo de lo más alto del Gobierno, incluido el presidente Javier Milei, su hermana y secretaria General de la Presidencia, Karina Milei (ella es su terminal política) y hasta el asesor Santiago Caputo, que se supone está en el bando interno contrario.
Milei sostuvo que si muchos sectores “supieran el concepto de costo marginal tendrían claro que muchas cosas que se dicen no tienen ni el más mínimo sentido. Pero como pocos economistas lo entienden de verdad y a otros rubros no les importa (ni lo captan) entonces ensucian… Ánimo”. Karina, en tanto, también usó sus redes. Habló de su “apoyo total e incondicional” al jefe de Gabinete. “Frente a tanta basura mediática. Conozco tu integridad. Eso me alcanza. Siempre con vos”, señaló.
LE PUEDE INTERESAR
Saneamiento cloacal: la Provincia apela por el millonario embargo
La escalada de críticas también mereció menciones solidarias de Diego Santilli, ministro del Interior, y Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados. “Ayer, hoy y siempre junto a Adorni. Espalda con espalda frente a tantos burdos ataques mediáticos orquestados desde la oposición. Vamos a defender a siempre a los argentinos de bien. Manuel es uno de ellos”, expresó Menem. “No vamos a permitir ningún tipo de operación política para que el kirchnerismo, una vez más, intente desestabilizar al gobierno. A fondo con Adorni”, escribió El Colorado.
Desde la organización política juvenil libertaria Las Fuerzas del Cielo, liderada por Caputo, no vacilaron en remarcar la honestidad de Adorni. Y criticaron a los periodistas que señalaron que el poderoso asesor “ayudó a filtrar” el video en el que se ve al jefe de Gabinete tomar el vuelo privado con destino a Punta del Este. En verdad, la sombra de Caputo sobre la cuestión fue comidilla del mundo político.
“El que diga que Santiago Caputo opera contra el gobierno, ese es el traidor”, disparó muy vehemente Agustín Romo, espada del asesorísimo.
En este contexto, la PIA consideró que los hechos debían ser investigados. La investigación se abrió de oficio. Fuentes judiciales indicaron que primero, “se van a verificar las diferentes situaciones y después, se analizará si las acciones podrían encuadrar la comisión de algún delito”. El resultado puede derivar en una denuncia penal o que se archive. Se supone que el organismo que depende del MInisterio Fiscal de la Nación actúa como un órgano independiente dentro del sistema de control.
Las posibles soluciones, se detalló, “van desde la posibilidad de que no exista ninguna irregularidad, hasta la opción de que sí exista y termine radicándose una denuncia penal”. Como se trata de una investigación en estado embrionario, no hay ningún dictado firmado como tampoco ninguna imputación formulada. Se están analizando los hechos.
La Procuraduría que dirige el fiscal Rodríguez se especializa en hechos de corrupción e irregularidades administrativas “cometidas por agentes de la Administración Nacional”. Se trata del personal que integra los organismos centralizados, descentralizados o entes en el que el Estado tiene participación. De modo que la Fiscalía no entiende sobre los hechos que tengan lugar en los Poderes Legislativo o Judicial de la Nación, como tampoco en los gobiernos provinciales o locales.
La pesquisa de la PIA convivirá con los dos expedientes que tramitan en Comodoro Py: una denuncia penal del abogado kirchnerista Gregorio Dalbón y otra de la diputada Marcela Pagano, ex libertaria y hoy híper-opositora.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí