Oficializan cambios en un organismo clave

El Gobierno designó a Alejandro Horacio Ramírez como nuevo titular de la Inspección General de Justicia (IGJ) y le aceptó la renuncia a Daniel Roque Vítolo en uno de los organismos que investigaba a la AFA. La decisión fue confirmada a través del Decreto 144/2026, publicado ayer en el Boletín Oficial. Lleva las firmas del presidente, Javier Milei, y del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.

Según se lee en la medida, los cambios rigen desde el pasado viernes 6 de marzo.

Precisamente fue ese día que Vítolo presentó su renuncia. Lo hizo tras la solicitud de Mahiques, quien al asumir como nuevo ministro de Justicia le pidió la dimisión tanto al entonces titular de la IGJ, como así también a los jefes del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH), Ana Belén Mármora; de la Oficina Anticorrupción, Alejandro Melik, de la Oficina de Bienes Recuperados, Juan Cruz Montero, y de la UIF, Ernesto Gaspari.