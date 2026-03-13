Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía |Pablo domenichini, sobre la interna de la ucr

“El radicalismo necesita urgente la legitimidad plena de su conducción”

pablo domenichini

13 de Marzo de 2026 | 01:40
En el marco del homenaje realizado ayer a Raúl Alfonsín en Plaza Moreno, el presidente de la Convención de Contingencia de la UCR Provincia, Pablo Domenichini, insistió en la necesidad del partido de anticipar la fecha de las internas, convocadas para el 7 de junio, para “volver a tener legitimidad plena en la conducción partidaria”.

La posición del dirigente bonaerense se da luego de la convocatoria de la Convención de contingencia realizada el viernes pasado, que judicializada por el titular del Comité de contigencia, Miguel Fernández, quien objetó el plazo de esa convocatoria.

En diálogo con EL DIA, Domenichini opinó: “No lo entiendo. Miguel (Fernández) preside uno los dos órganos que se ha reunido, que ha tenido quórum, que por mayoría decidió adelantar las internas. Creo que es necesario salir de este esquema de contingencia lo antes posible, pero en un proceso marcado por el diálogo y la unidad partidaria, así que seguramente nos encontremos con Miguel (por el exintendente de Trenque Lauquen) en los próximos días a a charlar y esperemos a que todos los radicales nos pongamos de acuerdo”.

Por otra parte, Domenichini remarcó que, luego de devolverle al partido la “institucionalidad plena”, luego de dos años de cogobierno de las dos listas que habían participado en la interna indefinida en 2024, la UCR debe “dar los debates de fondo que el partido necesita para estos momentos de la política”.

Y, opinando en función de la vertiente que representa, Futuro Radical, expresó que el radicalismo “tiene que construir el espacio más amplio posible para hacer alternativa a lo que significan las políticas públicas del gobierno nacional. Lo venimos planteando desde que inició este gobierno, desde que atacó a las universidades nacionales de financiándolas, desde que busca implementar un modelo económico que cada vez hace más difícil el día a día para quienes menos tienen”.

 

