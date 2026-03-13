Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

TENSIÓN ENERGÉTICA GLOBAL

Ni las reservas récord logran domar al petróleo

Los ataques a instalaciones del Golfo y el temor a un conflicto prolongado mantienen el barril por encima de 100 dolares

Ni las reservas récord logran domar al petróleo

una sección de las instalaciones de la Reserva Estratégica de Petróleo en West Hackberry, Luisiana (Depto de Energía de EE UU /AP)

13 de Marzo de 2026 | 01:43
Edición impresa

Las principales economías mundiales acordaron liberar una cantidad récord de reservas estratégicas de petróleo, pero la medida no sirvió para calmar ayer a los inversores, y los precios llegaron a superar los 100 dólares por barril.

Los nuevos ataques iraníes contra las infraestructuras energéticas y el temor a un conflicto prolongado eclipsaron esta reducción histórica. A continuación, la explicación de por qué la liberación de reservas no consiguió calmar a los mercados petroleros.

NO HAY SUFICIENTE PETRÓLEO

Los países miembros de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) acordaron el miércoles liberar 400 millones de barriles de petróleo de sus reservas, la mayor cantidad jamás movilizada.

La medida de la AIE tenía por objeto aliviar el impacto inmediato de la guerra en Medio Oriente sobre los mercados energéticos.

Solo Estados Unidos, el mayor consumidor y productor de crudo, suministrará gradualmente 172 millones de barriles en tres meses, lo que supone el 40% de sus reservas actuales.

Sin embargo, los analistas afirman que la medida es demasiado pequeña para compensar la interrupción provocada por los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán, iniciados el 28 de febrero.

La liberación “está muy por debajo de las pérdidas de suministro que estamos viendo en el Golfo”, señalaron los estrategas de materias primas del banco ING.

Según la AIE, la producción mundial diaria de crudo descendió al menos en 8 millones de barriles, con un recorte adicional de 2 millones relacionado con los productos petrolíferos.

“Parece poco probable que el flujo de reservas pueda compensar la pérdida de producción”, afirmó Neil Wilson, estratega de Saxo UK Investor.

“Se trata de una solución temporal y limitada; la clave es reabrir el estrecho de Ormuz”, que limita con Irán y, en circunstancias normales, permite el paso de aproximadamente una quinta parte del crudo mundial.

INFRAESTRUCTURAS BAJO ATAQUE

Los precios también están subiendo debido a una nueva ola de ataques iraníes dirigidos a objetivos energéticos del Golfo.

La AIE advirtió ayer que la guerra “está provocando la mayor interrupción del suministro en la historia del mercado mundial del petróleo”.

Los misiles de represalia y los ataques con drones paralizaron casi por completo el tráfico marítimo a través del estrecho de Ormuz.

Las infraestructuras energéticas de toda la región también fueron objeto de ataques.

Por caso, Bahréin afirmó que un ataque iraní alcanzó ayer los depósitos de combustible de Muharraq, mientras que varios drones atacaron los depósitos de combustible de un puerto en Omán.

Arabia Saudita, en tanto, manifestó haber interceptado dos drones que se dirigían hacia su yacimiento petrolífero de Shaybah.

Mientras tanto, las grandes petroleras del Golfo tuvieron que reducir su producción debido a la falta de capacidad de almacenamiento.

GUERRA PROLONGADA

Los mercados se ven aún más afectados por la idea de que el conflicto se prolongue en el tiempo.

Aunque el presidente estadounidense, Donald Trump, señaló que la guerra podría terminar “pronto”, Irán advirtió que podría librar un largo conflicto que “destruiría” la economía mundial.

“Desde la perspectiva del mercado, el problema es que los inversores están anticipando cada vez más un conflicto más prolongado que causará un daño económico considerable”, indicó Jim Reid, analista de Deutsche Bank.

La AIE remarcó que “no hay indicios de una desescalada de las hostilidades ni un calendario claro para la recuperación de los flujos a través del estrecho”.

 

