Evacuaron dos facultades de la UNLP tras una amenaza de bomba

Las facultades de Humanidades y Psicología de la Universidad Nacional de La Plata debieron ser evacuadas ayer al mediodía luego de que se recibiera una amenaza de bomba en el predio del ex BIM 3, donde funcionan ambas unidades académicas.

Según informaron fuentes calificadas, el aviso fue realizado de forma anónima mediante un llamado telefónico que advertía sobre la presunta colocación de explosivos en uno de los edificios del complejo universitario. A partir de esa comunicación, las autoridades activaron el protocolo previsto para este tipo de situaciones.

En ese marco se dispuso la evacuación preventiva de estudiantes, docentes y personal nodocente, quienes fueron trasladados hacia el campo de deportes ubicado en la zona de 122 y 50, dentro del mismo predio universitario. La medida buscó resguardar a la comunidad educativa mientras se realizaban las tareas de verificación correspondientes.

Al lugar acudió personal de la Brigada de Explosivos de la Policía Bonaerense, que llevó adelante un operativo de inspección en los distintos sectores de los edificios para determinar si existía algún elemento sospechoso.

La situación se produjo en un momento de gran movimiento dentro de las facultades, ya que alumnos se encontraban rindiendo mesas de exámenes finales. Entre ellos había también internos del Servicio Penitenciario Bonaerense que cursan estudios universitarios en el marco de programas educativos.

Desde las autoridades de la facultad se informó que, pese a la amenaza, las mesas de exámenes no fueron suspendidas. Las evaluaciones se trasladaron de manera provisoria a otros sectores del predio para permitir que los estudiantes pudieran continuar con las instancias académicas previstas.

Cerca de las 13, las fuentes consultadas indicaron que la inspección realizada por los especialistas arrojó resultado negativo. Tras labrarse el acta correspondiente, estudiantes y trabajadores pudieron regresar.