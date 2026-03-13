VIDEO. “Oscuro accionar”, viajes y su rol en la AFA: qué le dijo Tapia al juez
Los teléfonos, en la mochila: las secundarias se suman a la regulación
Debut ganador: el ciclo de Coudet en River arrancó con una sonrisa
Las guardias de mal en peor: pocos médicos y alertan por más cierres
Los dólares, bonos y acciones en baja; el riesgo país, para arriba
Abren investigación por el viaje de la esposa de Adorni a EE UU
VIDEO. Inauguran otro tramo de la Avenida 60, con fuerte apoyo de Alak a Kicillof
“El radicalismo necesita urgente la legitimidad plena de su conducción”
Con mensajes de unidad, la UCR y el PJ platenses homenajearon a Alfonsín
Un centro para jóvenes con autismo denuncia falta de pagos de IOMA
Por el celular, cerca de la mitad de los adolescentes no duerme lo suficiente
Homenajes en la Ciudad a mujeres inmigrantes por su labor social y cultural
Actividades: celebración por el Día de la Mujer, defensa personal y cursos
Armas, electrónica, ropa y dinero, el botín de un robo en Villa Elvira
Le dijo a su ex “quiero volver con vos” y, ante la negativa, la atacó a piñas
VIDEO. Evacuaron dos facultades de la UNLP tras una amenaza de bomba
Quedó inconsciente tras ser atacado con una llave de rueda en Berisso
Se define la situación del adolescente acusado de matar a Mateo Yagame
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Las facultades de Humanidades y Psicología de la Universidad Nacional de La Plata debieron ser evacuadas ayer al mediodía luego de que se recibiera una amenaza de bomba en el predio del ex BIM 3, donde funcionan ambas unidades académicas.
Según informaron fuentes calificadas, el aviso fue realizado de forma anónima mediante un llamado telefónico que advertía sobre la presunta colocación de explosivos en uno de los edificios del complejo universitario. A partir de esa comunicación, las autoridades activaron el protocolo previsto para este tipo de situaciones.
En ese marco se dispuso la evacuación preventiva de estudiantes, docentes y personal nodocente, quienes fueron trasladados hacia el campo de deportes ubicado en la zona de 122 y 50, dentro del mismo predio universitario. La medida buscó resguardar a la comunidad educativa mientras se realizaban las tareas de verificación correspondientes.
Al lugar acudió personal de la Brigada de Explosivos de la Policía Bonaerense, que llevó adelante un operativo de inspección en los distintos sectores de los edificios para determinar si existía algún elemento sospechoso.
La situación se produjo en un momento de gran movimiento dentro de las facultades, ya que alumnos se encontraban rindiendo mesas de exámenes finales. Entre ellos había también internos del Servicio Penitenciario Bonaerense que cursan estudios universitarios en el marco de programas educativos.
Desde las autoridades de la facultad se informó que, pese a la amenaza, las mesas de exámenes no fueron suspendidas. Las evaluaciones se trasladaron de manera provisoria a otros sectores del predio para permitir que los estudiantes pudieran continuar con las instancias académicas previstas.
LE PUEDE INTERESAR
Un hombre se masturbó en la calle y terminó preso
LE PUEDE INTERESAR
Quedó inconsciente tras ser atacado con una llave de rueda en Berisso
Cerca de las 13, las fuentes consultadas indicaron que la inspección realizada por los especialistas arrojó resultado negativo. Tras labrarse el acta correspondiente, estudiantes y trabajadores pudieron regresar.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí