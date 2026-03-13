Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Para no ser pobre hay que ganar $1,4 millón por familia

Para no ser pobre hay que ganar $1,4 millón por familia
13 de Marzo de 2026 | 01:34
Edición impresa

La Canasta Básica Total (CBT), que delimita el umbral de la pobreza, aumentó 2,7% en febrero de 2026. Así, una familia de cuatro integrantes (dos adultos y dos chicos) necesitó $1.397.672 para no ser pobre, según el INDEC.

Este indicador acumuló un alza de 32,1% en los últimos 12 meses. La suba mensual de la CBT estuvo por debajo del índice de inflación general de febrero, que fue 2,9%.

Por su parte, la canasta básica alimentaria (CBA), que marca la línea de la indigencia, subió 3,2% en febrero. Así, ese hogar requirió de $644.088 para cubrir las necesidades alimentarias básicas para subsistir.

Con respecto a los ingresos familiares necesarios para superar la línea de pobreza en febrero, el INDEC señaló que una persona necesitó $452.321 para no estar bajo la línea de pobreza.

Un hogar de tres personas -compuesto por una mujer de 35 años, su hijo de 18 y su madre de 61- requirió $1.112.710 en febrero para no ser pobre.

Una familia de cuatro integrantes -conformada por un varón de 35 años, una mujer de 31, un hijo de seis y una hija de ocho- necesitó un ingreso mínimo de $1.397.672.

Para un hogar compuesto por cinco personas -una pareja de 30 años y tres hijos de cinco, tres y un año- se requirió una suma de $1.470.043.

Por su parte, los ingresos familiares requeridos para superar la línea de indigencia en febrero para una persona se requirió $208.443.

Una familia de tres integrantes necesitó $512.769.

Los hogares con cuatro personas necesitaron $644.088.

 

