Los dólares, bonos y acciones en baja; el riesgo país, para arriba

Los mercados tuvieron una jornada menos agitada. El dólar retrocedió en el segmento mayorista y quedó por debajo de los $1.400.

Ocurrió en una rueda que siguió marcada por la incertidumbre en el panorama internacional, y antes de que se conociera el dato oficial de inflación. A nivel mayorista, retrocedió $1,5 y cerró a $1.394,5 para la venta.

Así, la distancia con el techo de la banda, que se ubicó a $1.626,47, cayó al 16,6%.

El dólar minorista cotizó a $1.420 para la venta en el Banco Nación (BNA).

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubicó en $1.846.

En tanto, en el relevamiento de entidades financieras que elabora el Banco Central (BCRA), se posicionó a $1.423,01.

Por otro lado, los dólares paralelos operaron al alza.

El dólar MEP avanzó 0,2% a los $1.416,22, mientras que el contado con liquidación (CCL) trepó 0,4% a $1.462,16.

El dólar blue se sostuco a $1.415 para la venta.

En el mercado porteño, el índice S&P Merval de la bolsa porteña retrocedió por primera vez en cinco jornadas, un 2,7% a 2.695.423,7 puntos. Medido en dólares, el referencial cayó por primera vez en la semana, un 1,4% a 1.859,48 puntos. Entre los papeles, las caídas estuvieron lideradas por Banco Macro (-5,3%) y Grupo Supervielle (-5%).

Los bonos soberanos en dólares cotizan con mayoría de “rojos”, destacándose el del Global GD35 (-0,7%). El riesgo país trepa hasta los 561 puntos básicos.

Por su parte, en Wall Street, las acciones y ADRs de empresas argentinas también caen con fuerza. Las bajas más relevantes son las de Banco Macro (-5,1%), Grupo Financiero Galicia (-4,3%) y Telecom (-4%).

LICITACIÓN

La Secretaria de Finanzas aspiró pesos del mercado en una licitación en la que enfrentaba vencimientos por unos $9,5 billones y logró un rollover de deuda del 108,09%.

De ese modo, el Tesoro de la Nación mantuvo la política torniquete monetario, ante una inflación que se mantiene cercana al 3% mensual.

De acuerdo con lo informado por el Palacio de Hacienda, además de ello, Economía coloco otros U$S150 millones en el bono que tiene vencimiento en octubre de 2027, antes de las elecciones, por el cual pagó 5,59% anual real.

El Banco Central (BCRA) compró otros U$S47 millones, con lo que acumuló 47 ruedas consecutivas con saldo positivo.