Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
El Mundo |En medio de la guerra con Irán y sus aliados

Antimisiles THAAD: cómo EE UU protege a Israel

Trasladó su sistema defensivo más sofisticado hacia ese país. Puede destruir misiles balísticos fuera de la atmósfera y blindar el territorio ante una lluvia de proyectiles

Antimisiles THAAD: cómo EE UU protege a Israel
13 de Marzo de 2026 | 01:44
Edición impresa

En medio de uno de los momentos más críticos de los últimos años en Medio Oriente, Estados Unidos decidió reforzar la defensa aérea de Israel con su tecnología antimisiles más avanzada. Se trata del sistema THAAD (Terminal High Altitude Area Defense), una herramienta considerada clave para interceptar ataques balísticos antes de que impacten en territorio israelí.

El movimiento estratégico implica el traslado de componentes desde la base estadounidense de Seongju, en Corea del Sur, donde el sistema había sido instalado para disuadir a Corea del Norte. Ahora, en un giro que refleja la gravedad de la situación, Washington optó por desplazar esta “joya” tecnológica hacia la región más caliente del planeta.

El operativo comenzó con vuelos de aviones militares C-17, que transportaron interceptores, lanzadores y posiblemente radares de alta precisión hacia bases en Medio Oriente. Analistas interpretan el despliegue como una señal inequívoca: Estados Unidos no está dispuesto a dejar solo a Israel ante una eventual escalada misilística.

La llegada del THAAD se produce tras días de intensos enfrentamientos y ataques cruzados entre Israel, Estados Unidos e Irán. La ofensiva militar conjunta, bautizada “Furia Épica”, incluyó el uso de bombarderos furtivos B-2, cazas de quinta generación F-35 y F-22, así como drones kamikaze.

Según el balance difundido por el Comando Central estadounidense (Centcom), la operación también implicó la utilización de sistemas defensivos Patriot y THAAD para interceptar cientos de misiles lanzados en represalia desde territorio iraní y zonas controladas por milicias aliadas.

La posibilidad de una respuesta aún más contundente por parte de Irán —o de ataques coordinados desde Yemen, Siria o el Líbano— elevó el nivel de alerta en Israel, que cuenta con uno de los sistemas de defensa aérea más sofisticados del mundo. Sin embargo, la llegada del THAAD refuerza ese escudo con una capacidad inédita de interceptación en altura.

LE PUEDE INTERESAR

Ni las reservas récord logran domar al petróleo

LE PUEDE INTERESAR

Trump prioriza frenar al “imperio del mal”

Qué es el THAAD y por qué genera tanto impacto

El THAAD es un sistema móvil de defensa antimisiles diseñado para destruir misiles balísticos en pleno vuelo, incluso cuando estos se encuentran fuera de la atmósfera terrestre.

Su tecnología se basa en el concepto de “impacto cinético”: el interceptor no lleva explosivos, sino que destruye el objetivo al chocar contra él a velocidades extremadamente altas.

Cada batería incluye: hasta 48 misiles interceptores; seis lanzadores montados sobre camiones; un radar de largo alcance AN/TPY-2, capaz de detectar amenazas a cientos de kilómetros; un centro de comando y control; y un equipo de aproximadamente 95 soldados especializados.

El sistema está diseñado para enfrentar misiles de corto, medio e intermedio alcance, lo que lo convierte en una herramienta versátil frente a amenazas provenientes de distintos puntos de la región.

Israel ya cuenta con múltiples capas de defensa aérea, como el Iron Dome (Cúpula de Hierro) para cohetes de corto alcance y el sistema Arrow para misiles balísticos de mayor alcance. El THAAD se integra a este entramado como una defensa adicional, capaz de interceptar amenazas en fases más tempranas del vuelo.

Expertos en seguridad internacional señalan que su despliegue permite ampliar el radio de protección, aumentando las probabilidades de neutralizar misiles antes de que entren en zonas pobladas.

Según Fabian Hinz, especialista en misiles del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos de Londres, el THAAD podría interceptar proyectiles lanzados desde Irán o Yemen, así como ataques de menor alcance provenientes del Líbano por parte de Hezbollah.

El impacto del traslado también se explica por la escasez de este sistema en el mundo. De acuerdo con el fabricante Lockheed Martin, el Pentágono dispone de menos de una decena de baterías activas, lo que convierte cada despliegue en una decisión de alto valor estratégico.

Mover el THAAD desde Asia implica reconfigurar la defensa estadounidense en otras regiones, lo que refleja la prioridad que Washington otorga al conflicto en Medio Oriente.

Un mensaje político y militar

Más allá de su capacidad técnica, la llegada del THAAD a Israel envía un mensaje claro: Estados Unidos respalda de manera directa la defensa de su aliado y está dispuesto a utilizar sus sistemas más avanzados para evitar ataques devastadores.

En un escenario de creciente tensión, donde cualquier error de cálculo podría desencadenar un conflicto regional de gran escala, el despliegue del THAAD representa un intento de contener la escalada y ganar tiempo en un tablero geopolítico cada vez más volátil.

Mientras la región permanece en estado de alerta máxima, el poderoso escudo antimisiles estadounidense se convierte en uno de los factores decisivos para el equilibrio militar en Medio Oriente.

 

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

EE UU gastó USD 11.300 millones en una semana para atacar a Irán
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Lucas Alario, desafectado para enfrentar a Lanús: qué dice el parte médico

Julián Kadijevic se perfila para atajar ante Independiente Rivadavia en el Bosque

VIDEO. La Plata: buscan a un automovilista que atropelló a dos jóvenes en moto y escapó

Sexo seguro: captan a un policía de la Bonaerense en pleno acto al lado de un patrullero

Desarrolladores, inmobiliarias y escribanías detrás de la denuncia por venta de lotes ilegales en La Plata

Un UPD de La Plata terminó en escándalo: manoseos y beso no consentido a una menor
+ Leidas

Primer cuatrimestre en riesgo en la Universidad

La inflación sigue alta Otro 2,9% que mete presión

Emotivo homenaje en La Plata a Raúl Alfonsín a 99 años de su nacimiento

Los números de la suerte del viernes 13 de marzo de 2026, según el signo del zodíaco

Las guardias de mal en peor: pocos médicos y alertan por más cierres

Estudiantes quiere volver al triunfo y el Cacique festejar en UNO

La Vice denunció en la Justicia al diputado Petri

El intestino, posible clave de la pérdida de memoria
Últimas noticias de El Mundo

Ni las reservas récord logran domar al petróleo

Trump prioriza frenar al “imperio del mal”

Teherán jura venganza y usa Ormuz como arma

La bolsa de Nueva York se tiñe de rojo por la grave crisis en el Golfo
Información General
Tabaco para armar: crece su consumo entre jóvenes
El intestino, posible clave de la pérdida de memoria
Desarrollan una pintura con citronela en la UNLP
Los números de la suerte del viernes 13 de marzo de 2026, según el signo del zodíaco
Cuenta DNI anunció beneficios con Pagos NFC: descuentos en supermercado y reintegro 100% en transporte público
Policiales
Delito juvenil en la Ciudad: entre 2024 y 2025 detuvieron a más de 1.000 menores
Falso testimonio: Godoy pidió arresto domiciliario
Armas, electrónica, ropa y dinero, el botín de un robo en Villa Elvira
Le dijo a su ex “quiero volver con vos” y, ante la negativa, la atacó a piñas
VIDEO. Evacuaron dos facultades de la UNLP tras una amenaza de bomba
Deportes
Kadijevic: un apellido que lleva el arco en la sangre
Estudiantes quiere volver al triunfo y el Cacique festejar en UNO
La racha que empieza a incomodar al Xeneize
Debut ganador: el ciclo de Coudet en River arrancó con una sonrisa
Defensa empató y Soso explotó de bronca

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla