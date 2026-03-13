Inquietud y reclamo de jubilados de la Justicia

En un clima de preocupación por la pérdida del poder adquisitivo en el sector pasivo, la sede del Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires fue escenario de un encuentro clave entre las principales organizaciones que nuclean a jueces y funcionarios jubilados.

El objetivo de la convocatoria fue analizar el impacto crítico que está teniendo la Acordada 4093 de la Suprema Corte de Justicia sobre las jubilaciones y pensiones del sector. Según advirtieron los presentes, la aplicación de esta normativa ha provocado “una distorsión tal que, en la práctica, se traduce en una reducción cercana al 40% de las remuneraciones en comparación con el esquema previo”.

La reunión contó con la participación de referentes de la Asociación de Magistrados Jubilados y Pensionados de la Provincia: la Red de Jueces Penales Bonaerenses; la Asociación de socios honorarios del Colegio de Magistrados.

Como conclusión del encuentro, las entidades reafirmaron su unidad y se comprometieron a articular todos los esfuerzos institucionales necesarios ante las autoridades correspondientes: “El mandato es claro: lograr el restablecimiento pleno, y a la mayor brevedad posible, de la movilidad jubilatoria conforme a la ley”.

Se espera que en los próximos días la Mesa de Trabajo defina los pasos a seguir, sin descartar presentaciones formales que busquen revertir el perjuicio económico que hoy afecta a cientos de magistrados y funcionarios que han dedicado su vida al servicio de Justicia.