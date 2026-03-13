Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La Ciudad

Pami: se puede seguir el envío de pañales por una App

13 de Marzo de 2026 | 01:07
PAMI anunció la puesta en marcha de “Mis entregas”, una nueva herramienta incorporada a su plataforma digital que permitirá a los afiliados seguir en tiempo real el estado de los insumos que reciben en sus domicilios. La iniciativa forma parte del proceso de modernización y digitalización de los servicios de la obra social.

A través de esta nueva función, disponible dentro de la web y la aplicación “Mi PAMI”, los beneficiarios podrán realizar el seguimiento del envío de Higiénicos Absorbentes Descartables desde sus teléfonos celulares o computadoras. El objetivo es brindar mayor previsibilidad sobre la llegada de estos productos, que forman parte de las prestaciones más solicitadas por los afiliados.

La interfaz fue diseñada con un formato simple para facilitar su uso, especialmente entre los adultos mayores. El sistema cuenta con dos secciones principales: “Historial”, que permite consultar las entregas ya realizadas y “Solicitudes”, donde figuran los pedidos que se encuentran en proceso.

El seguimiento funciona a través de un esquema de estados que informa cada etapa del proceso logístico. Además permite visualizar el detalle del contenido del paquete y verificar el domicilio registrado para la entrega.

Para aquellos afiliados que tengan dificultades para utilizar la plataforma, PAMI mantiene habilitados sus canales de atención habituales. Las dudas pueden resolverse a través de la línea telefónica 138, seleccionando la opción 0, o bien de manera presencial.

 

