Apuntan a una línea con servicios en La Plata

Empresa de colectivos haría una denuncia penal contra una competidora
27 de Enero de 2026 | 00:57
Edición impresa

El presidente de la empresa de colectivos Monsa, Marcelo Pasciuto, evalúa avanzar en los próximos días con una acción penal contra la firma del sector Metropol por adulterar spuestamente los datos de la SUBE y cobrar más subsidios estatales, en medio de un reclamo al Gobierno por esa situación.

El conflicto central radica en la presunta distribución irregular de subsidios por unos 30.000 millones de pesos, al intercambiar boletos de trayectos largos por otros cortos para “inflar” las compensaciones recibidas. “El viaje más largo recibe más subsidio. Hubo un cambio en la forma de liquidación en octubre de 2024”, sostuvo Pasciuto.

Para los trayectos de la primera sección (0–3 km) la tarifa comercial (con subsidio) es de $494,83 y sin subsidio sería de $896,01; la segunda sección (3–6 km) las tarifas son $551,24 y $1.036,22; tercera sección (6–12 km) $593,70 y $1.316,62 y para la cuarta sección (12–27 km) $636,21 y $2.017,62.

Cuatro de las cinco cámaras empresarias del sector enviaron el 26 de diciembre pasado una nota a la Secretaría de Transporte para advertir lo que estaba sucediendo con Metropol, que tiene servicios entre La Plata, CABA y localidades del Conurbano.

“El 15 de enero presentamos otra nota y siguieron sin hacer nada. El 18 ya estaba en los medios. A los pocos días, desde Davos anuncian la salida del secretario de Transporte”, detalló el empresario en referencia al desplazamiento de Luis Pierrini, cercano al ministro de Economía, Luis Caputo.

Y agregó que “hay una diferencia importante que a Metropol deben debitarle y se lo tienen que redistribuir al resto de las empresas. Son 30.000 millones de pesos, o sea 20 millones de dólares”.

Por último, Pasciuto desestimó una denuncia de hace cinco años que Metropol presentó contra su empresa por supuestas irregularidades en el gasoil que el Estado subsidia a los colectivos. “La CNRT hizo las auditorías y la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Era una denuncia falsa”, señaló.

Y sobre los trascendidos de que la denuncia contra Metropol es por importar buses eléctricos de la marca china King Long, una supuesta amenaza directa para sus competidoras, respondió: “Nada que ver, si nosotros también compramos unos coches chinos”.

 

