El Gobierno busca bajar la edad de imputabilidad de 16 a 13 años
El Gobierno busca bajar la edad de imputabilidad de 16 a 13 años
El calor sofocante no tiene piedad en la Región y se esperan lluvias
La impunidad que indigna: golpe quirúrgico en un edificio del Centro
Con los precios en alza, armar el kit escolar puede superar los 100 mil pesos
Sífilis en aumento: se concentró en La Plata el 10% de casos provinciales
Hay más operaciones reprogramadas por la crisis con anestesiólogos
Informe internacional alerta sobre la contaminación aérea en nuestra región
Pymes reiteran alerta sobre crisis industrial y reclaman cambios
Caravana de Milei en La Feliz; hoy va a ver a Fátima y cierra la “Derecha Fest”
Militares en actividad podrán ocupar cargos en el ministerio de Defensa
Empresa de colectivos haría una denuncia penal contra una competidora
Comienzo de clases en riesgo en la Universidad por el conflicto salarial
Una persecución policial terminó con un muerto y dos mujeres heridas
El peor ejemplo: un adulto y un chico de 16 años, protagonistas de un robo
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El presidente de la empresa de colectivos Monsa, Marcelo Pasciuto, evalúa avanzar en los próximos días con una acción penal contra la firma del sector Metropol por adulterar spuestamente los datos de la SUBE y cobrar más subsidios estatales, en medio de un reclamo al Gobierno por esa situación.
El conflicto central radica en la presunta distribución irregular de subsidios por unos 30.000 millones de pesos, al intercambiar boletos de trayectos largos por otros cortos para “inflar” las compensaciones recibidas. “El viaje más largo recibe más subsidio. Hubo un cambio en la forma de liquidación en octubre de 2024”, sostuvo Pasciuto.
Para los trayectos de la primera sección (0–3 km) la tarifa comercial (con subsidio) es de $494,83 y sin subsidio sería de $896,01; la segunda sección (3–6 km) las tarifas son $551,24 y $1.036,22; tercera sección (6–12 km) $593,70 y $1.316,62 y para la cuarta sección (12–27 km) $636,21 y $2.017,62.
Cuatro de las cinco cámaras empresarias del sector enviaron el 26 de diciembre pasado una nota a la Secretaría de Transporte para advertir lo que estaba sucediendo con Metropol, que tiene servicios entre La Plata, CABA y localidades del Conurbano.
“El 15 de enero presentamos otra nota y siguieron sin hacer nada. El 18 ya estaba en los medios. A los pocos días, desde Davos anuncian la salida del secretario de Transporte”, detalló el empresario en referencia al desplazamiento de Luis Pierrini, cercano al ministro de Economía, Luis Caputo.
Y agregó que “hay una diferencia importante que a Metropol deben debitarle y se lo tienen que redistribuir al resto de las empresas. Son 30.000 millones de pesos, o sea 20 millones de dólares”.
LE PUEDE INTERESAR
Otra renuncia y más cambios en el Gobierno
LE PUEDE INTERESAR
Pullaro: “El garantismo le hizo daño al país”
Por último, Pasciuto desestimó una denuncia de hace cinco años que Metropol presentó contra su empresa por supuestas irregularidades en el gasoil que el Estado subsidia a los colectivos. “La CNRT hizo las auditorías y la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Era una denuncia falsa”, señaló.
Y sobre los trascendidos de que la denuncia contra Metropol es por importar buses eléctricos de la marca china King Long, una supuesta amenaza directa para sus competidoras, respondió: “Nada que ver, si nosotros también compramos unos coches chinos”.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí