Cayó la confianza en el Gobierno durante enero

El Índice de Confianza en el Gobierno (ICG), que elabora la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella, retrocedió en enero aunque se mantuvo por encima del promedio de 2025. El ICG alcanzó un valor de 2,4 puntos -en una escala de 0 a 5- y cayó 2,8% respecto de diciembre. Medido en la comparación interanual, el indicador perdió un 8%.

“El nivel de enero se ubica por encima del observado en este mismo punto de las dos gestiones anteriores”, señaló el informe de la Di Tella, donde detalló que es 5,2% superior al de enero de 2018 (gestión de Mauricio Macri; ICG = 2,28) y 55,3% superior al de enero de 2022 (gobierno de Alberto Fernández; ICG = 1,54).

“Luego del movimiento prácticamente imperceptible de diciembre, cuando el ICG registró una variación de -0,1% respecto de noviembre, en enero el índice muestra una caída más marcada, aunque aún acotada”. Así, comienza el año ubicándose levemente por debajo del promedio de la gestión Milei.