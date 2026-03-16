Ante el incremento de incendios forestales capacitan a los bomberos

Con el correr de los últimos años, la Región tuvo numerosos incendios forestales que pusieron en guardia a distintas zonas de la Ciudad. En ese contexto, los Bomberos voluntarios de Arturo Seguí r participaron de capacitaciones intensivas y simulacros para abordar esta problemática creciente.

En 144 y 422 bis, los integrantes del cuartel llevaron adelante distintos ejercicios vinculados al manejo de herramientas, equipos y técnicas específicas para combatir el avance del fuego en áreas abiertas. La actividad incluyó además una práctica con fuego vivo, lo que permitió recrear situaciones similares a las que se presentan en una emergencia real.

Fuentes del cuartel explicaron que la capacitación “consistió en el correcto manejo de herramientas de zapa, seguridad en su uso, utilización de equipos a explosión y técnicas de control y extinción de incendios forestales con fuego vivo”. Según indicó, la actividad estuvo dirigida “a la totalidad del cuerpo activo”, con el objetivo de reforzar la preparación del personal.

Durante el último verano, la región registró una importante cantidad de incendios forestales. De acuerdo con Compagnucci, en la jurisdicción del cuartel hubo varios focos de magnitud, entre ellos el del 13 de febrero en 152 y 405 que se propagó hasta el Parque Pereyra.