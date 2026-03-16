Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Política y Economía |Espionaje y controversia

Inteligencia: marcha atrás con cambios polémicos

Inteligencia: marcha atrás con cambios polémicos

Sergio Neiffert

16 de Marzo de 2026 | 02:04
Edición impresa

El Gobierno de Javier Milei dio marcha atrás con los aspectos más controvertidos del Plan de Inteligencia Nacional (PIN) y remitió una nueva versión al Congreso. La decisión llega tras las fuertes críticas por el riesgo de espionaje interno que despertó meses atrás el proyecto original.

Desarrollado por el entonces titular de la SIDE, Sergio Neiffert, y sus máximos colaboradores, a lo largo de 170 páginas el PIN fijaba los lineamientos estratégicos del país para trazar los objetivos generales y las acciones particulares que debía adoptar la comunidad de inteligencia para impulsarlos o defenderlos. Pero la redacción libertaria disparó la polémica cuando un informe periodístico publicado en mayo del año pasado reveló los aspectos más controvertidos del plan. Por ejemplo, al poner bajo su lupa a opositores, economistas, movimientos sociales y periodistas acusados de “erosionar” la confianza pública.

Tras un dictamen crítico de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia del Congreso, la SIDE accedió a eliminar o reformular referencias a “actores” que pudieran afectar la “percepción” y los procesos “cognitivos” de la opinión pública, incluyendo el uso de nuevas tecnologías e inteligencia artificial. La información fue publicada por el diario La Nación.

Fuentes al tanto de la negociación señalaron que las correcciones se enviaron después de las elecciones de octubre y antes de la salida de Neiffert, en un intento por despejar cuestionamientos sobre espionaje interno y ajustar el plan a los límites fijados por la ley de inteligencia nacional.

Mientras, persisten las alertas en el Congreso por el decreto 941/2025, con el que Milei amplió por su cuenta las facultades de la SIDE para detener personas sin control judicial previo y realizar cruces masivos de datos personales, al margen del debate parlamentario.

La renovación legislativa dejó a la Comisión Bicameral en suspenso y la nueva versión del PIN aún no recibió revisión definitiva, lo que alimenta la discusión sobre si sigue vigente el texto más polémico o si ya rige el plan corregido que el Poder Ejecutivo considera operativo.

LE PUEDE INTERESAR

El PRO apunta a la VTV provincial y a eliminar el estacionamiento medido

LE PUEDE INTERESAR

Bancarios acuerdan un aumento del 2,9% y el básico supera los $2.180.000

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Tragedia en La Plata: quién era el motociclista que murió tras un choque en la avenida 520

No puede engranar: una derrota que complica

El pibe de los golazos: el Heredero hace camino al andar

VIDEO.- "No está jugando bien": el análisis de Martín Cabrera desde UNO

Miopía: epidemia en La Plata; casos en alza y diagnósticos que pueden arrancar a los tres años
+ Leidas

Interna en el PJ bonaerense: el kicillofismo sacó ventaja

Los números de la suerte del lunes 16 de febrero de 2026, según el signo del zodíaco

La lesión de Kadijevic, eje de las críticas al DT

Arranca el paro universitario: alertan por impacto en colegios de la UNLP

VIDEO. Un Lobo con dos caras: se equivocó y cayó sobre la hora

Con varias dudas prepara el viaje a Tucumán

Mejorar en defensa pasó a ser una obligación con carácter de tarea urgente

Karina Milei mira más áreas de influencia de Santiago Caputo: ¿va por la SIDE y ARCA?
Últimas noticias de Política y Economía

Interna en el PJ bonaerense: el kicillofismo sacó ventaja

Complicaciones en las provincias por otra fuerte caída de recursos

Cristina debe declarar en Comodoro Py y la militancia se moviliza

Milei y Adorni, juntos en medio del escándalo
Policiales
El momento de la verdad: darán el fallo por el crimen de Kim Gómez
Piden que la causa de un asesinato en City Bell pase a la etapa de juicio
En el brutal asalto a un kiosco, un policía herido
La Plata y La Matanza conectadas por dos ataques a choferes de App
Un pediatra enfrentará un debate por abuso en el fuero penal platense
Espectáculos
Ricky Sarkany y el recuerdo de su hija Sofía, a casi cinco años de su fallecimiento: "Siento que está acá con nosotros"
Luciana, ex Gran Hermano, detenida y acusada de "viuda negra": la defensa negó el robo y denunció violación
La filosa pregunta de Mirtha Legrand a Moria Casán sobre Susana Giménez
Arrestaron a Luciana, exGran Hermano, por haber robado a un turista
La agenda completa de espectáculos: qué ver este fin de semana en La Plata
Información General
Cansancio al inicio de año: por qué algunos arrancan ya agotados
Científicos platenses desarrollan un dispositivo para detectar hepatitis E
Tucumán: el 95% de los evacuados regresó a sus hogares tras la inundación en La Madrid
Adiós a Jürgen Habermas: una influencia decisiva en la reflexión democrática argentina
A los 96 años, murió el influyente filósofo alemán Jürgen Habermas
Deportes
VIDEO. Un Lobo con dos caras: se equivocó y cayó sobre la hora
Mejorar en defensa pasó a ser una obligación con carácter de tarea urgente
“El equipo tiene que mejorar en ciertos aspectos defensivos”
La lesión de Kadijevic, eje de las críticas al DT
Con varias dudas prepara el viaje a Tucumán

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla