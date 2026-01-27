Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía |El presidente, participó de una recorrida con tono de campaña

Caravana de Milei en La Feliz; hoy va a ver a Fátima y cierra la “Derecha Fest”

El mandatario retomó en Mar del Plata su Tour de la Gratitud, una actividad con la que busca reconocer el respaldo ciudadano

Caravana de Milei en La Feliz; hoy va a ver a Fátima y cierra la “Derecha Fest”

Milei, en Mar del Plata, entre ovaciones y reclamos de jubilados / x

27 de Enero de 2026 | 01:05
Edición impresa

Poco antes de las 20, el presidente, Javier Milei, aterrizó anoche en Mar del Plata y apenas llegó se dirigió al Hermitage Hotel, donde ya lo esperaban el senador provincial e intendente en uso de licencia de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, el ministro del Interior, Diego Santilli; el secretario de Turismo de la Nación, Daniel Scioli, y el diputado nacional Sebastián Pareja, entre otros.

Según informó la prensa local, Milei fue recibido por un nutrido grupo de gente que se concentró sobre la Avenida Colón de la localidad balnearia, en la puerta del Hermitage. En tanto que un considerable número de personas eligió esperar en la intersección de Güemes y Avellaneda para participar de la caravana junto al mandatario, que se mostró acompañado por Karina Milei, Lilia Lemoine, Martín Menem y Sandra Pettovello, entre otros.

En esa zona, la comitiva presidencial se topó con un grupo de jubilados que se manifestaron en contra de las políticas del gobierno nacional y ondearon una bandera con la leyenda “Los jubilados no somos descartables”.

El jefe de Estado llegó a Mar del Plata para retomar su denominado “Tour de la Gratitud” (una suerte de reconocimiento al electorado que votó por La Libertad Avanza en las elecciones de 2025). Además, hoy tiene previsto visitar el Parque Industrial local, mientras que por la noche comprometió su presencia en la obra teatral protagonizada por su expareja, Fátima Florez (donde no se descarta que suba al escenario) para, finalmente, encabezar el cierre de la “Derecha Fest”.

La celebración libertaria, promocionada como “el evento más antizurdo del mundo”, comenzará a las 19.30 en el balneario Horizonte y tendrá a diversos oradores, música en vivo y una feria del libro con autores que pregonan los valores que impulsa La Libertad Avanza para dar “la batalla cultural”.

A diferencia de las ediciones anteriores, que se llevaron a cabo en las ciudades de Buenos Aires y Córdoba, este evento tendrá entrada libre y gratuita y contará con expositores como el mencionado Montenegro, Agustín Laje y Nicolás Márquez, biógrafo del Presidente.

Un mensaje con megáfono

En una recorrida que pretendía ser una caminata por la tradicional zona comercial de la calle Güemes, la marea de gente obligó a detener la caravana y el mandatario terminó improvisando un discurso con un megáfono desde la caja de una camioneta que no podía avanzar.

“Dentro de poco vamos a tener leyes de un país razonable”, avisó. Recordó que ya tienen dictamen de comisión los proyectos de Ley de Glaciares y de Modernización Laboral y destacó que el proyecto de Ley de Baja de Imputabilidad será tratado en sesiones extraordinarias de febrero.

Milei sostuvo que todas las promesas que hizo durante la campaña 2023 “van a estar cumplidas antes de mitad de año”.

“No vamos a parar hasta que Argentina sea el país más libre del mundo”, sostuvo.

Lo que comenzó como un saludo protocolar derivó rápidamente en un desborde de simpatizantes. La custodia presidencial se vio superada y el vehículo que transportaba a Milei quedó atrapado entre la multitud.

Ante la imposibilidad de continuar la marcha, el Presidente se paró en la caja del vehículo y tomó un megáfono para dirigirse a los presentes.

“Quiero darle las gracias por habernos acompañado”, alcanzó a decir Milei, visiblemente emocionado por la recepción.

Protagonismo
Sebastián Pareja, referente libertario en la Provincia, se mostró euforia siempre al lado de los hermanos Milei. No se despegó ni un minuto durante la caravana marplatense. En cambio, el “Colorado” Santilli sólo sobre el final pudo llegar cerca del Presidente y su hermana

 

