Pymes reiteran alerta sobre crisis industrial y reclaman cambios

El sector de las pequeñas y medianas empresas, considerado uno de los mayores motores de empleo en el país, ha roto el silencio con una fuerte demanda. Daniel Rosato, presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), exigió ayer al Gobierno nacional una “redefinición urgente” del programa económico, advirtiendo que el modelo actual está llevando a la industria a un punto de no retorno. El diagnóstico: “Industricidio” y falta de competitividad.

Para Rosato, la combinación de recesión interna, altos costos de energía y la apertura indiscriminada de importaciones ha generado un escenario de vulnerabilidad extrema. El dirigente empresarial fue enfático al describir la situación como una “crisis sin fin” que ya no permite la planificación mínima para la supervivencia de las fábricas.

“No se trata de estar en contra del equilibrio fiscal, sino de entender que sin producción no hay país posible”, señaló Rosato en un comunicado que refleja el malestar del sector.

La entidad que agrupa a las pymes industriales planteó una agenda de puntos críticos que el Ejecutivo, según denuncian, ha ignorado hasta el momento:

* Costos Energéticos: El impacto de las tarifas de gas y electricidad ha pulverizado los márgenes de rentabilidad, haciendo que producir en Argentina sea más caro que importar el producto terminado.

* Apertura Comercial: Rosato criticó la competencia desigual con productos del exterior -especialmente de Asia- que ingresan al país en condiciones que las pymes locales no pueden igualar bajo la presión impositiva actual.

* Caída del Mercado Interno: Con la pérdida del poder adquisitivo, el consumo se ha desplomado, dejando a muchas fábricas trabajando a menos del 50% de su capacidad instalada.

Un choque de modelos

El reclamo de Rosato se produce en una semana de alta tensión, coincidiendo con el enfrentamiento del Gobierno con gigantes como el Grupo Techint (ver aparte).

Sin embargo, el mensaje del IPA es distinto: mientras las grandes empresas pelean por licitaciones millonarias, las pymes aseguran estar peleando por “no bajar las persianas definitivamente”.

Desde IPA advierten que, de no mediar una mesa de diálogo que incluya medidas de fomento a la producción y alivio fiscal, el goteo de cierres de talleres y despidos se acelerará en el primer trimestre del año.

El Gobierno, hasta ahora, se ha mantenido firme en su postura de no intervenir en los mercados ni subsidiar sectores “ineficientes”. No obstante, la presión de Rosato busca movilizar a otros actores del arco productivo para forzar una instancia de negociación en la Secretaría de Industria.

Pedido por futuras multas

Mientras, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) envió una propuesta al ministro de Economía, Luis Caputo, para que instruya a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) a reducir las multas previstas en la ley de Inocencia Fiscal.

En ese sentido, se le solicita al Ministro “dictar normas complementarias que morigeren la incidencia de las multas” previstas en el proyecto de Inocencia Fiscal, a través de una “reducción porcentual de los importes”.

El objetivo, según detalla la propuesta, tiene el fin de “preservar al entramado pyme federal y promover su desarrollo”. Este es el segundo pedido que realizan desde esa organización.