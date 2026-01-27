Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Política y Economía |Preocupación en el sector

Pymes reiteran alerta sobre crisis industrial y reclaman cambios

Aseguran que el modelo actual los lleva a “un punto sin retorno”. Se quejan de los altos costos de energía y de los productos chinos

Pymes reiteran alerta sobre crisis industrial y reclaman cambios

pequeñas y medianas empresas temen por su continuidad /archivo

27 de Enero de 2026 | 01:06
Edición impresa

El sector de las pequeñas y medianas empresas, considerado uno de los mayores motores de empleo en el país, ha roto el silencio con una fuerte demanda. Daniel Rosato, presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), exigió ayer al Gobierno nacional una “redefinición urgente” del programa económico, advirtiendo que el modelo actual está llevando a la industria a un punto de no retorno. El diagnóstico: “Industricidio” y falta de competitividad.

Para Rosato, la combinación de recesión interna, altos costos de energía y la apertura indiscriminada de importaciones ha generado un escenario de vulnerabilidad extrema. El dirigente empresarial fue enfático al describir la situación como una “crisis sin fin” que ya no permite la planificación mínima para la supervivencia de las fábricas.

“No se trata de estar en contra del equilibrio fiscal, sino de entender que sin producción no hay país posible”, señaló Rosato en un comunicado que refleja el malestar del sector.

La entidad que agrupa a las pymes industriales planteó una agenda de puntos críticos que el Ejecutivo, según denuncian, ha ignorado hasta el momento:

* Costos Energéticos: El impacto de las tarifas de gas y electricidad ha pulverizado los márgenes de rentabilidad, haciendo que producir en Argentina sea más caro que importar el producto terminado.

* Apertura Comercial: Rosato criticó la competencia desigual con productos del exterior -especialmente de Asia- que ingresan al país en condiciones que las pymes locales no pueden igualar bajo la presión impositiva actual.

LE PUEDE INTERESAR

Caravana de Milei en La Feliz; hoy va a ver a Fátima y cierra la “Derecha Fest”

LE PUEDE INTERESAR

Confirman esquema de subsidios al transporte

* Caída del Mercado Interno: Con la pérdida del poder adquisitivo, el consumo se ha desplomado, dejando a muchas fábricas trabajando a menos del 50% de su capacidad instalada.

Un choque de modelos

El reclamo de Rosato se produce en una semana de alta tensión, coincidiendo con el enfrentamiento del Gobierno con gigantes como el Grupo Techint (ver aparte).

Sin embargo, el mensaje del IPA es distinto: mientras las grandes empresas pelean por licitaciones millonarias, las pymes aseguran estar peleando por “no bajar las persianas definitivamente”.

Desde IPA advierten que, de no mediar una mesa de diálogo que incluya medidas de fomento a la producción y alivio fiscal, el goteo de cierres de talleres y despidos se acelerará en el primer trimestre del año.

El Gobierno, hasta ahora, se ha mantenido firme en su postura de no intervenir en los mercados ni subsidiar sectores “ineficientes”. No obstante, la presión de Rosato busca movilizar a otros actores del arco productivo para forzar una instancia de negociación en la Secretaría de Industria.

Pedido por futuras multas

Mientras, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) envió una propuesta al ministro de Economía, Luis Caputo, para que instruya a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) a reducir las multas previstas en la ley de Inocencia Fiscal.

En ese sentido, se le solicita al Ministro “dictar normas complementarias que morigeren la incidencia de las multas” previstas en el proyecto de Inocencia Fiscal, a través de una “reducción porcentual de los importes”.

El objetivo, según detalla la propuesta, tiene el fin de “preservar al entramado pyme federal y promover su desarrollo”. Este es el segundo pedido que realizan desde esa organización.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

“Eras todo para mí”: dolorosa despedida del nene de 2 años que murió atragantado en Tolosa

"Mi hija no podía ni mirarme": desgarrador relato de Marcelo Castagnet, el joven amputado tras ataque en manada en Los Hornos

Horas de definiciones en Estudiantes: Boca fue a fondo por Ascacibar y acercó una nueva oferta

Guardia alta: hay árbitros para Estudiantes - Boca y River - Gimnasia por la fecha 2 del Torneo Apertura

En fotos y videos | Fuego y tensión en La Plata: dos incendios fueron controlados después de cuatro horas de lucha

Efecto Netflix: el impacto económico del rodaje que pone a La Plata en la mira del mundo

Un ex Estudiantes de La Plata se rompió el tendón de Aquiles y se perdería el Mundial
+ Leidas

Domínguez pateó el tablero: quiénes entran por el Ruso y Cetré

Fin de la novela: Ascacibar está a un paso de sumarse al Xeneize

La postura de Sosa acerca del futuro de Ascacibar

Palacios pasó la revisión y aguarda por la presentación

Un cruce con Techint por el precio de los caños

Colapinto hizo “podio” y comienza a ilusionarse

Augusto Max: “Hay una estructura que simplifica las cosa”

Cayó el riesgo país: se acercó a los 500 puntos
Últimas noticias de Política y Economía

El Gobierno busca bajar la edad de imputabilidad de 16 a 13 años

Cayó el riesgo país: se acercó a los 500 puntos

Caravana de Milei en La Feliz; hoy va a ver a Fátima y cierra la “Derecha Fest”

Confirman esquema de subsidios al transporte
Deportes
Fin de la novela: Ascacibar está a un paso de sumarse al Xeneize
Domínguez pateó el tablero: quiénes entran por el Ruso y Cetré
La postura de Sosa acerca del futuro de Ascacibar
Palacios pasó la revisión y aguarda por la presentación
El emotivo mensaje de aliento de un pincha a otro, en medio de una lesión
Policiales
La impunidad que indigna: golpe quirúrgico en un edificio del Centro
Una persecución policial terminó con un muerto y dos mujeres heridas
La inseguridad vial no da tregua en la Región
Una farmacia, blanco de un asalto
VIDEO. Venía desde Varela a robar bicicletas: preso
Información General
Lo que muchas mujeres no saben sobre el riesgo cardiovascular en la menopausia
Cholila, cercada por el fuego: avanza un escenario de máxima alerta
Confirmaron el primer caso de la supergripe H3N2 en Tucumán
El aire en el Gran La Plata: foco revelante de la contaminación
¿Arrancan las clases?: se profundiza "el ataque a la universidad pública" y no hay acuerdo aún para el ciclo lectivo 2026
Espectáculos
“El Caballero de los Siete Reinos”: el regreso íntimo a Westeros ya tiene futuro asegurado
Roberto Pettinato: “Mi familia es muy especial, somos muy escandalosos”
Sin rencor: Natalie Portman se olvidó de aquella noche de furia y celebró a “Belén”
Cuestión de Estado: la presidenta de México pide más shows de BTS
Maxi López y L-Gante juntos: el ganado de Wanda se juntó y fue explosivo

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla