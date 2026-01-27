Cayó el riesgo país: se acercó a los 500 puntos

En otra jornada en la que los bonos en dólares treparon hasta 1,7 por ciento, el riesgo volvió a caer fuerte ayer y rozó los 500 puntos básicos, acercándose a valores que no se veían desde 2018.

En la primera rueda de la semana, el índice elaborado por el JP Morgan retrocedió 13 unidades y cerró en 513 puntos básicos (-2,47%). Para encontrar una cifra similar hay que remontarse al 13 de junio de 2018, cuando el riesgo país terminó la rueda en 507 puntos básicos.

De mantenerse esta baja, el Gobierno podría volver a los mercados internacionales de deuda.

La descenso del riesgo país es una consecuencia directa de la suba que presentaron los bonos soberanos en dólares: los títulos Bonares subieron 0,96% (AE38D), mientras que los Globales mostraron un alza que alcanzó el 1,66% (GD41D).

“El riesgo retrocedió bajó al nivel más bajo de la era Milei y podría descender aún más si se aprovecha la mejora que están mostrando los bonos de mercados emergentes para seguir achicando la brecha. Este contexto acerca la vuelta del Tesoro a los mercados internacionales de deuda. Detrás de estos resultados está el sólido ritmo de compra de divisas que está realizando el Banco Central, aprovechando la mayor oferta de dólares que llegan del agro y de la emisión de deuda de las empresas, en un contexto en el que la demanda estaría siendo contenida por tasas de interés en pesos que le ganan a la inflación”, explicaron desde Cohen Aliados Financieros.

Mientras que desde la firma de inversión Aldazabal destacaron que “la performance de los Globales y Bonar refleja un mercado que empieza a premiar la consistencia del programa económico, aun en un contexto internacional más desafiante”.

La clave hacia adelante, agregaron “va a estar en cómo evoluciona la acumulación de reservas y en la capacidad del Tesoro para seguir administrando los vencimientos sin generar ruido adicional en tasas y tipo de cambio”.

En este contexto, la Bolsa porteña se tiñó de verde y avanzó 1,2% en el día, hasta las 3.131.276 unidades. En el panel principal, encabezaron las acciones de Transportadora de Gas del Norte (+6,7%), Trasener (+5,2%) e Irsa (+4,6%).

El envión llegó hasta las acciones argentinas que cotizan en la Bolsa de Nueva York. Los papeles de Irsa treparon 5,6%, seguidos por los de Edenor (+4,3%), Transportadora de Gas del Sur (+3,4%) y Central Puerto (+3,2%).

Sigue el veranito cambiario

Por otro lado, el tipo de cambio oficial mayorista se alejó del techo de la banda de flotación (1558,54 pesos) y cerró en 1437,70 pesos, unos 3,74 pesos más que el viernes.

El dólar oficial minorista, en tanto, se consiguió 1460 pesos en el Banco Nación, equivalentes a una suba diaria de 5 pesos. El precio promedio del mercado fue de 1459,87 pesos, según el relevamiento que hace el Central sobre las principales entidades bancarias del país.

También el blue aumentó 5 pesos, tras tres caídas al hilo y cerró a 1.470 pesos para la compra.

Los financieros, por su parte, operaron dispares. El dólar MEP cerró a 1468,93 pesos, apenas $0,45 por debajo del cierre anterior. En cambio, el contado con liquidación trepó $9,45 y se pactó a 1517,22 pesos.