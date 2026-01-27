Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Política y Economía |El valor más bajo desde 2018

Cayó el riesgo país: se acercó a los 500 puntos

El índice del JP Morgan volvió a marcar un fuerte retroceso. La baja estuvo espoleada por el rebote de las acciones argentinas, que treparon hasta 5% en Wall Street

Cayó el riesgo país: se acercó a los 500 puntos

En Wall Street siguen atentos a las acciones y bonos argentinos /AP

27 de Enero de 2026 | 01:07
Edición impresa

En otra jornada en la que los bonos en dólares treparon hasta 1,7 por ciento, el riesgo volvió a caer fuerte ayer y rozó los 500 puntos básicos, acercándose a valores que no se veían desde 2018.

En la primera rueda de la semana, el índice elaborado por el JP Morgan retrocedió 13 unidades y cerró en 513 puntos básicos (-2,47%). Para encontrar una cifra similar hay que remontarse al 13 de junio de 2018, cuando el riesgo país terminó la rueda en 507 puntos básicos.

De mantenerse esta baja, el Gobierno podría volver a los mercados internacionales de deuda.

La descenso del riesgo país es una consecuencia directa de la suba que presentaron los bonos soberanos en dólares: los títulos Bonares subieron 0,96% (AE38D), mientras que los Globales mostraron un alza que alcanzó el 1,66% (GD41D).

“El riesgo retrocedió bajó al nivel más bajo de la era Milei y podría descender aún más si se aprovecha la mejora que están mostrando los bonos de mercados emergentes para seguir achicando la brecha. Este contexto acerca la vuelta del Tesoro a los mercados internacionales de deuda. Detrás de estos resultados está el sólido ritmo de compra de divisas que está realizando el Banco Central, aprovechando la mayor oferta de dólares que llegan del agro y de la emisión de deuda de las empresas, en un contexto en el que la demanda estaría siendo contenida por tasas de interés en pesos que le ganan a la inflación”, explicaron desde Cohen Aliados Financieros.

Mientras que desde la firma de inversión Aldazabal destacaron que “la performance de los Globales y Bonar refleja un mercado que empieza a premiar la consistencia del programa económico, aun en un contexto internacional más desafiante”.

LE PUEDE INTERESAR

Pymes reiteran alerta sobre crisis industrial y reclaman cambios

LE PUEDE INTERESAR

Caravana de Milei en La Feliz; hoy va a ver a Fátima y cierra la “Derecha Fest”

La clave hacia adelante, agregaron “va a estar en cómo evoluciona la acumulación de reservas y en la capacidad del Tesoro para seguir administrando los vencimientos sin generar ruido adicional en tasas y tipo de cambio”.

En este contexto, la Bolsa porteña se tiñó de verde y avanzó 1,2% en el día, hasta las 3.131.276 unidades. En el panel principal, encabezaron las acciones de Transportadora de Gas del Norte (+6,7%), Trasener (+5,2%) e Irsa (+4,6%).

El envión llegó hasta las acciones argentinas que cotizan en la Bolsa de Nueva York. Los papeles de Irsa treparon 5,6%, seguidos por los de Edenor (+4,3%), Transportadora de Gas del Sur (+3,4%) y Central Puerto (+3,2%).

Sigue el veranito cambiario

Por otro lado, el tipo de cambio oficial mayorista se alejó del techo de la banda de flotación (1558,54 pesos) y cerró en 1437,70 pesos, unos 3,74 pesos más que el viernes.

El dólar oficial minorista, en tanto, se consiguió 1460 pesos en el Banco Nación, equivalentes a una suba diaria de 5 pesos. El precio promedio del mercado fue de 1459,87 pesos, según el relevamiento que hace el Central sobre las principales entidades bancarias del país.

También el blue aumentó 5 pesos, tras tres caídas al hilo y cerró a 1.470 pesos para la compra.

Los financieros, por su parte, operaron dispares. El dólar MEP cerró a 1468,93 pesos, apenas $0,45 por debajo del cierre anterior. En cambio, el contado con liquidación trepó $9,45 y se pactó a 1517,22 pesos.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

“Eras todo para mí”: dolorosa despedida del nene de 2 años que murió atragantado en Tolosa

"Mi hija no podía ni mirarme": desgarrador relato de Marcelo Castagnet, el joven amputado tras ataque en manada en Los Hornos

Horas de definiciones en Estudiantes: Boca fue a fondo por Ascacibar y acercó una nueva oferta

Guardia alta: hay árbitros para Estudiantes - Boca y River - Gimnasia por la fecha 2 del Torneo Apertura

En fotos y videos | Fuego y tensión en La Plata: dos incendios fueron controlados después de cuatro horas de lucha

Efecto Netflix: el impacto económico del rodaje que pone a La Plata en la mira del mundo

Un ex Estudiantes de La Plata se rompió el tendón de Aquiles y se perdería el Mundial
+ Leidas

Domínguez pateó el tablero: quiénes entran por el Ruso y Cetré

Fin de la novela: Ascacibar está a un paso de sumarse al Xeneize

La postura de Sosa acerca del futuro de Ascacibar

Palacios pasó la revisión y aguarda por la presentación

Un cruce con Techint por el precio de los caños

Colapinto hizo “podio” y comienza a ilusionarse

Augusto Max: “Hay una estructura que simplifica las cosa”

Cayó el riesgo país: se acercó a los 500 puntos
Últimas noticias de Política y Economía

El Gobierno busca bajar la edad de imputabilidad de 16 a 13 años

Pymes reiteran alerta sobre crisis industrial y reclaman cambios

Caravana de Milei en La Feliz; hoy va a ver a Fátima y cierra la “Derecha Fest”

Confirman esquema de subsidios al transporte
Deportes
Fin de la novela: Ascacibar está a un paso de sumarse al Xeneize
Domínguez pateó el tablero: quiénes entran por el Ruso y Cetré
La postura de Sosa acerca del futuro de Ascacibar
Palacios pasó la revisión y aguarda por la presentación
El emotivo mensaje de aliento de un pincha a otro, en medio de una lesión
Policiales
La impunidad que indigna: golpe quirúrgico en un edificio del Centro
Una persecución policial terminó con un muerto y dos mujeres heridas
La inseguridad vial no da tregua en la Región
Una farmacia, blanco de un asalto
VIDEO. Venía desde Varela a robar bicicletas: preso
Información General
Lo que muchas mujeres no saben sobre el riesgo cardiovascular en la menopausia
Cholila, cercada por el fuego: avanza un escenario de máxima alerta
Confirmaron el primer caso de la supergripe H3N2 en Tucumán
El aire en el Gran La Plata: foco revelante de la contaminación
¿Arrancan las clases?: se profundiza "el ataque a la universidad pública" y no hay acuerdo aún para el ciclo lectivo 2026
Espectáculos
“El Caballero de los Siete Reinos”: el regreso íntimo a Westeros ya tiene futuro asegurado
Roberto Pettinato: “Mi familia es muy especial, somos muy escandalosos”
Sin rencor: Natalie Portman se olvidó de aquella noche de furia y celebró a “Belén”
Cuestión de Estado: la presidenta de México pide más shows de BTS
Maxi López y L-Gante juntos: el ganado de Wanda se juntó y fue explosivo

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla